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GeriFutbol Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor! 5 maç 11 puan...
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor! 5 maç 11 puan...

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Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme kazanan Trabzonspor, deplasmanda Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmezken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 dış saha maçını ise kaybetmedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor 5 maç 11 puan...

Mağlubiyet Eddie Newton döneminde
Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 9 maç oynarken bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Bordo-mavililer, Denizlispor ve Kayserispor 0-0, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük'ü ise 2-1 mağlup etti.

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Abdullah Avcı ile kaybetmiyor
Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Teknik Direktör Eddie Newton'un takımdan gönderilmesinden sonra bordo-mavililer deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşısına Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu maçta Karadeniz ekibi sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.Söz konusu maçın ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında deplasmanda çıktığı 5 maçı da kaybetmedi. Avcı yönetiminde bordo-mavililer, dış sahada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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İlk yarının son maçı
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'yle ilk yarının son maçını oynayacak. Sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Abdullah Avcı döneminin en farklı galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak Süper Kupa ve zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor 5 maç 11 puan...

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