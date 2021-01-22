Trabzonspor'un istediği Papu Gomez'e Sevilla talip oldu!

Spor Arena Dış Haber- İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Arjantinli golcü Papu Gomez, Atalanta'dan ayrılmak için gün sayıyor. Atalanta'da teknik direktör Gasperini ile sorunlar yaşayan 32 yaşındaki Gomez'e Trabzonspor'un ardından Sevilla'nın teklif yapacağı ifade edildi.

İtalya basınında Atalanta'nın Papu Gomez için 10 milyon Euro istediği ancak bu fiyatı veren bir kulüp olmadığı ifade edildi. Trabzonspor'un 3 milyon Euro bonservis teklif ettiği ifade edilmişti. Haberde Sevilla'nın da en fala 5 milyon Euro'ya çıkabileceğinin altı çizildi.

Ailesi için İtalya'da kalmaya sıcak baktığı bilinen Papu Gomez'in İspanya'dan gelen teklife sıcak bakabileceği de belirtildi.

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