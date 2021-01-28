Son Dakika | İrfan Can Kahveci için sıra Fenerbahçe'de! İşte masadaki teklif...

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Ara transferde Attila Szalai ve Osayi'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da talip olduğu ve resmi teklif yaptığı İrfan Can Kahveci için Başakşehir Kulübü ile bir araya geliyor.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile birlikte sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek İrfan Can'ı resmen istemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, bugün yapılması planlanan görüşmede Başakşehir yönetimine İrfan Can Kahveci için 7-8 milyon euro bandında bir rakam ve Deniz Türüç'ün bonservisini vermeyi teklif edecek.



HÜRRİYET İLK GÖRÜŞMEYİ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler geçtiğimiz hafta Göksel Gümüşdağ ile buluşmuş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Galatasaray, 4.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan pay ve oyuncu teklifinde bulunurken Gümüşdağ sarı kırmızılıların bu teklifine olumsuz yanıt vermişti.

GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI: ONLARLA DA GÖRÜŞECEĞİZ

TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, maç sonunda İrfan Can Kahveci hakkında konuştu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları;

İrfan Can Kahveci'ye şu anda yurt dışından da teklif var. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da ile de görüştük. Fenerbahçe'nin görüşme talebi oldu. Onlarla da görüşeceğiz. 1 Şubat'a kadar konuşacağız, önümüzdeki günlerde paylaşırız

TAKAS OLABİLİR

Ben burada hiç rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tekliflerde işin parasal kısmı ve oyuncu takası teklifi var. Takas olabilir de, olmayabilir de

Bu sezon toplam 28 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 6 gol atarken 3 de asist yaptı. Oyuncu Şampiyonlar Lig'inde oynanan Redbull Leipzig maçında hat-trick yaparak tüm Avrupa'nın da dikkatini çekmişti.