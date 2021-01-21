Son Dakika | Galatasaray ve Başakşehir başkanlarının İrfan Can Kahveci zirvesi! Transfer bitiyor...

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Özel Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Adem KABAYEL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 9 Ocak’taki Gençlerbirliği maçının ardından transferini istediğini tüm Türkiye’ye duyurduğu İrfan Can Kahveci konusunda sarı kırmızılılar en ciddi adımı dün attı. Terim, milli futbolcunun yanı sıra Visca, Onyekuru ve Mohamed’in isimlerinin açıklarken “Transferde gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” yorumunu yapmıştı. Galatasaray yönetimi de hocasının beklediği hassasiyeti dün gösterdi iki kulübün başkanı dün İrfan Can için bir araya geldi ve Hürriyet adım adım transfer zirvesini takip etti.

Fatih Terim Stadı'ndaki buluşma 1.5 saat sürdü

Sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü’nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı kırmızılıları Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp binasına davet etti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dün saat 13.00’te Başakşehir Kulübü’ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak’ı kapıda karşılarken Hürriyet’in adım adım izlediği İrfan Can Kahveci zirve tam 1.5 saat sürdü.

Ocak'ta yapılacak ödemeyi 4.5 milyon Euro'ya yükselttiler

Galatasaray , transferi olumlu sonuçlandırmak adına limitleri ve UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında farklı alternatifleri masaya sundu. Cimbom geçen sezon şampiyonlukta önemli payı bulunan ve Devler Ligi’nde de Leipzig’e karşı yaptığı hat-trick’le dikkat çeken İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro’ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir’e ciddi bir pay teklif edildi.

Zirvede karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan taraflar kısa süre içerisinde bir kez daha görüşmek üzere saat 14.30’de ayrılırken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Visca için de nabız yokladı

G.Saray Kulübü’nün 1 ve 2 numarasının katıldığı zirvede İrfan Can’ın takım arkadaşı Edin Visca’nın gündeme geldiği öğrenildi.

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