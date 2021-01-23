Son Dakika | Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.



Salgın nedeniyle kulübün işleyişinin derinden sarsıldığını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:



"Başkanımız ve yönetimimiz bu dönemde ellerinden gelen en üstün gayreti sarf ederek kulübümüzü yönetmeye devam ettiler. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz tüm imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda artış var. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir kulübü yönetmek kolay değildir. 2018 yılında görevine başlayan Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Geçen yaklaşık 2,5 senelik mesailerinde kulübümüzü başarıya götürdüklerini, mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ettiklerini görüyorum ve tebrik ediyorum."

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 4 milyar 719 milyon TL olarak açıklandı.

"9 YILLIK YAPILANDIRMA ANLAŞMASI İMZALAYACAĞIZ"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye Bankalar Birliği ile 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına imza atacaklarını belirtti.



Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.



Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşma yapılabilmesi adına çalışmaların sürdüğünü aktaran Kızılhan, "Kulübümüzün borçlarını yapılandırma amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşabilmek için 2020'nin son günlerinde Fenerbahçe Futbol A.Ş Genel Kurulu'nda yatırımcılarımız oy çokluğuyla yönetimimize imza yetkisi verdi. Bu yetkiyle birlikte 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında ana ödemesiz olmak koşuluyla 2 7 şeklinde toplam 9 yıllık yapılandırma anlaşmasına önümüzdeki süreçte imza atacağız. Başkanımız Ali Koç başta olmak üzere istediğimiz şartlarda bir anlaşmayı ortaya çıkarabilmek için çok çabaladık ve çalıştık." ifadelerini kullandı.



Yeniden görülmeye başlayan "futbolda şike davası"nda 6 Kasım'da alınan kararların Fenerbahçe Kulübü için önemine dikkati çeken Burak Kızılhan, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda sözde şike davasında aldığı kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usül eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlayan davanın 2. duruşması 6 Kasım'da gerçekleşti. Davada eski başkanımız Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerimiz şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti. Yargıtay süreci devam etse de suçsuzluğumuz kanıtlanmış oldu. Bu süreçte camiamızın gösterdiği duruş ve FETÖ'ye ördüğü duvar hiçbir zaman unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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