Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek yeniden...

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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Balıkesirspor'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için devreye girdi.

Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek’i kiralamak için resmi teklif yaptı. Trt Spor'un haberine göre; Orta saha bölgesine son olarak İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Fenerbahçe, İsmail Yüksek için yapılan bu teklifi kabul etti.

Transferle ilgili İsmail Yüksek’in kararı beklenirken oyuncunun kısa süre içinde Adana Demirspor ile anlaşma sağlaması bekleniyor.

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