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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek yeniden...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İsmail Yüksek yeniden...
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Fenerbahçe'nin sezon başı kiralık gönderdiği İsmail Yüksek ile ilgili son dakika transfer gelişmesi... Genç futbolcuya bir resmi teklif daha geldi, sarı lacivertliler kiralık teklifi kabul etti.

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  • İrfan Can Kahvecinin Fenerbahçeye imza attığı o an Fotoğraflar...
  • İrfan Can Kahvecinin Fenerbahçeye imza attığı o an Fotoğraflar...
  • İrfan Can Kahvecinin Fenerbahçeye imza attığı o an Fotoğraflar...
  • İrfan Can Kahvecinin Fenerbahçeye imza attığı o an Fotoğraflar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Balıkesirspor'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için devreye girdi.

Adana Demirspor, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek’i kiralamak için resmi teklif yaptı.  Trt Spor'un haberine göre; Orta saha bölgesine son olarak İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Fenerbahçe, İsmail Yüksek için yapılan bu teklifi kabul etti.

Son Dakika | Mert Hakan Yandaşa transfer teklifi Fenerbahçe...
Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Fenerbahçe...

Transferle ilgili İsmail Yüksek’in kararı beklenirken oyuncunun kısa süre içinde Adana Demirspor ile anlaşma sağlaması bekleniyor.

Son Dakika | Fenerbahçede beklenmedik ayrılık İsmail Yüksek yeniden...

 

Son Dakika | Fenerbahçede beklenmedik ayrılık İsmail Yüksek yeniden...

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