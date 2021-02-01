Son Dakika | Mert Hakan Yandaş'a transfer teklifi! Fenerbahçe...

Yeni Malatyaspor'un transferin bitimine saatler kala Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş ile birlikte Ferdi Kadıoğlu'nu da kiralamak için teklifte bulunduğu iddia edildi.

Ara transfer döneminin son saatlerinde Süper Lig takımlarında dengeler değişti. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Başakşehir kadrosuna katıldı. Futbolarena'nın haberine göre; Yeni Malatyaspor cephesi bu gelişmeler sonrası orta saha için Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nu kiralama teklifi yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarsmıştı. Sakatlık sonrası orta sahada oluşan boşlukta Mert Hakan Yandaş'ın kullanılması planlanıyor. Öte yandan Mesut Özil'in de Hatayspor kafilesine dahil edilmesi bekleniyor.