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Son dakika: UEFA'dan Rus kulüplerine men cezası kararı! Tek tek açıklandı

#UEFA#Futbol#Spor
Son dakika: UEFAdan Rus kulüplerine men cezası kararı Tek tek açıklandı

UEFA, Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı. Ulusal organizasyonlar ve ev sahipliği konusunda da yaptırım kararları alındı.

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UEFA, Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edildiğini açıkladı ve birçok ceza resmen duyuruldu. Rus takımları, daha önce bu sezon için turnuvalardan men edilmişti.

İşte UEFA'nın yeni kararları;

Rusya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grubu'nda yer almayacak ve bu grubu otomatik olarak dördüncü sırada tamamlayacaktır. Sonuç olarak grup aşamasının sonunda küme düşecekler.

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UEFA Kadınlar Euro 2022

Rusya 6-31 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de yapılması planlan turnuvanın C Grubu'nda yer alamayacak ve yerini Play-offlar'da mağlup ettikleri Portekiz'e bırakacak.

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Rusya, E Grubu'nda (Danimarka, Bosna-Herkes, Karadağ, Malta ve Azerbaycan'dan oluşan) nisan ayındaki iki maçını cezaları sebebiyle oynayamadı. Rusya, sonraki maçlara da katılamayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacaktır.

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Rusya, mart ayında oynanması planlanan iki maçını cezaları sebebiyle oynayamadı. Rusya, sonraki maçlara da katılamayacak ve şu ana kadar elde edilen tüm sonuçlar geçersiz sayılacaktır.

UEFA kulüp müsabakları (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi)

Rus kulüpleri, 2022-2023 sezonunda UEFA'ya bağlı kulüp müsabakalarında yer alamayacak. Rusya'ya son beş sezondan en az puan aldıkları sezon baz alınarak 4333 puan verilecek.

UEFA Kadınlar Futsal EURO 2022

Rusya, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de yapılması planlan final turnuvasına katılmayacak ve yerini Macaristan'dan alacaktır.

2022-2023 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

2022-2023 UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne hiçbir Rus takımı katılamayacak.

EURO 2028/32 Teklif Prosedürü

UEFA İcra Komitesi, Rusya Futbol Birliği tarafından EURO 2028 veya EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak için sunulan teklifin, yönetmeliğe uygun olmadığını beyan etti.

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