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Son Dakika: FIFA ve UEFA'dan Rusya kararı! Kulüpler ve milli takım men edildi...

#FIFA#UEFA#Rusya
Son Dakika: FIFA ve UEFAdan Rusya kararı Kulüpler ve milli takım men edildi...

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı.

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FIFA ile UEFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımını, ikinci bir açıklamaya kadar uluslararası tüm organizasyonlardan men etti.

İşte yapılan resmi açıklama;

"FIFA Konseyi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarışmalardan ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

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EUROLEAGUE DE KATILIMLARI ASKIYA ALMIŞTI

FIFA ve UEFA'nın aldığı men kararından kısa bir süre önce, Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu THY Euroleague yönetimi, Rus takımlarının Euroleague ve EuroCup'a katılımlarını askıya almıştı.

Euroleague yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Rusya Federasyonu takımlarının hem THY Euroleague (CSKA Moskova, UNICS Kazan, Zenit St Petersburg) hem de EuroCup, 7DAYS EuroCup'a (Lokomotiv Kuban Krasnodar) katılımları askıya alındı.

Euroleague yönetimi, durumun gidişatını sürekli olarak takip edecek. Olumlu yönde bir seyir olmazsa, ligin sıralamasının yapılması için Rus takımlarının tüm maçları iptal edilmiş sayılacak.

Euroleague yönetimi ve kulüpler, her türlü şiddet ve savaş eylemine karşı barışa olan sıkı sıkıya bağlılıklarını yineliyor ve saygı, kapsayıcılık ve çeşitliliği, organizasyonun ve takımların özünde yer alan değerleri teşvik etmek için seslerini yükseltmeye devam edecekler.

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