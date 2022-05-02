Son Dakika: FIFA'dan lazer cezası! Bu görüntünün bedeli ağır oldu...

Haberin Devamı

FIFA, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu maçında yaşananlar nedeniyle Senegal'e 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

Mısırlı futbolculara yönelik ırkçı pankartları, penaltı atışlarında tutulan lazeri ve tribün olaylarını inceleyen FIFA, Senegal Futbol Federasyonu'na bir maç seyircisiz oynama ve 180 bin dolar para cezası verilmesine hükmetti.

FIFA ayrıca ocak ayından bu yana oynanan eleme maçlarıyla ilgili Nijerya, Kongo ve Lübnan'a birer maç saha kapama ve çeşitli para cezaları verilmesi yönünde karar aldı.

LAZER TUTULAN SALAH VE MOSTAFA MOHAMED PENALTI KAÇIRDI

Penaltı atışları sırasında Senegalli seyircileri Mısırlı oyunculara lazer tutmuştu. 4 penaltı atışından sadece birinden yararlanan Mısır, Senegal’e elenmişti.

İlk 4 penaltıda Senegal adına Kalidou Koulibaly ve Saliou Ciss, Mısır adına Mohamed Salah ve Zizo atıştan yararlanamamıştı. Senegal’de Ismaila Sarr ve Bamba Dieng 3 ve 4. penaltıları gole çevirmişti. Mısır’da ise Amr El Solia topu filelerle buluştururken Galatasaray’ın forveti Mostafa Mohammed’in vuruşunu Edouard Mendy engellemişti.

Haberin Devamı

Penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Senegal, Dünya Kupası biletini almıştı. İki takım 6 Şubat’ta Afrika Uluslar Kupası’nda karşılaşmış ve Senegal yine penaltılarda kazanan ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

İki ülke sonra olarak 6 Şubat 2022’de Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşmış, 0-0 biten maçta penaltı atışları sonrası güzel taraf 4-2’lik sonuçla Senegal olmuştu.

UEFA LAZER TUTAN TARAFTAR İÇİN NE CEZA VERİLİYOR?

EURO 2020’de İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçı, uzatmanın ilk devresinde attığı golle 2-1 kazanmış ve finale yükselmişti.

104. dakikada ise penaltı atışını kullanan İngiltere’nin forvet oyuncusu Harry Kane, Danimarka kalecisi Schmeichel’ın kurtardığı topu takip ederek filelere gönderdi. Ancak penaltı atışı sırasında Schmeichel’ın yüzüne lazer tutulduğu görülmüştü. UEFA lazer tutan İngiliz taraftarlar sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu’na 30 bin Euro para cezası kesmişti.

Türkiye’de ise 2010 yılında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oyunculara lazer tutan ve kameralarca tespit edilen Miraç T.’ye 6 ay maçlara girememe ve bin 500 TL para cezası verilmişti.

Haberin Devamı