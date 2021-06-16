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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a resmi davet! Şampiyonlar Ligi...

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Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a resmi davet! Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray, UEFA'nın kulübe 2021/22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandığı bir mektup yolladığını açıkladı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nu ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne İkinci Eleme Turu’ndan katılma hakkı kazanan Galatasaray’a, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

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UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Kulübümüzün 2021/22 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

“Takımınız, 2021/22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

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Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüz UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021/22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

Son dakika: UEFAdan Galatasaraya resmi davet Şampiyonlar Ligi...

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