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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA'dan seyirci kararı!

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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA'dan seyirci kararı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, UEFA'nın eleme maçlarıyla ilgili aldığı tribün kararını açıkladı ve tribüne alınacak kişi sayısı hakkında bilgi verdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV Eindhoven, UEFA'nın eleme turlarında stadyumlara yalnızca ev sahibi taraftarların alınması yönünde karar aldığını duyurdu.

PSV'den yapılan açıklamada; "UEFA'nın kararı doğrultusunda Galatasaray ile iç sahada yapacağımız mücadelede yalnızca PSV taraftarları yer alabilecek. Kapasite konusunu hükümetlerin kararına bırakılmış durumda. En az 25 bin taraftarımıza stadyumu açmayı planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYACAK

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

PSV'DEN GALATASARAY YORUMU

Öte yandan Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuşan PSV Futbol Direktörü John de Jong; "Büyük bir mücadeleye gireceğiz. Galatasaray geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. Şu andaki durumlarını bilmek zor ama geçen sezona bakarsak denk bir eşleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. 25 Haziran'da başlayacak hazırlıklarımızda takımımız bu istekle çalışacak.

Son dakika: Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFAdan seyirci kararı

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