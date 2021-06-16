MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşti. Bu turda ilk maç 20-21 Temmuz'da deplasmanda, ikinci maç ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasarayın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFAdan seyirci kararı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için UEFA'dan seyirci kararı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

EURO 2020de heyecan dolu mücadele.. Cüneyt Çakır & Cristiano Ronaldo damgası Ronaldo çıldırdı, Cüneyt Çakır oralı olmadı...
EURO 2020'de heyecan dolu mücadele.. Cüneyt Çakır & Cristiano Ronaldo damgası! Ronaldo çıldırdı, Cüneyt Çakır oralı olmadı...

PSV'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Galatasaray ile eşleştiğini sosyal medyadan duyuran PSV, sosyal medya hesabından 'Görüşmek üzere' yazdı ve Sarı-kırmızılı kulübü etiketledi. 

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Son Dakika: Galatasarayın Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi