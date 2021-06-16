Son Dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV'DEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

Galatasaray ile eşleştiğini sosyal medyadan duyuran PSV, sosyal medya hesabından 'Görüşmek üzere' yazdı ve Sarı-kırmızılı kulübü etiketledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

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