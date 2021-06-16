Son Dakika: EURO 2020'de Macaristan - Portekiz maçına Cüneyt Çakır & Cristiano Ronaldo damgası! Ronaldo çıldırdı, Cüneyt Çakır oralı olmadı...

Spor Arena Detay - Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo ve Cüneyt Çakır damga vurdu.

Turnuvanın ev sahiplerinden Macaristan, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği F Grubu ilk maçında, son Avrupa şampiyonu Portekiz ile karşılaştı.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz'in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti. Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi. 90+2'nci dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak attığı golle Portekiz'in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

REKOR REKOR ÜSTÜNE

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

TURNUVA TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11'e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.

CÜNEYT ÇAKIR DA TARİHE GEÇTİ

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yönettiği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine adını yazdırdı. Cüneyt Çakır, böylece 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan dört hakemden biri olmayı başardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece İsveçli Anders Frisk, Danimarkalı Kim Milton Nielsen ve Hollandalı Björn Kuipers 3 farklı turnuvaya davet almıştı. Kuipers tıpkı Cüneyt Çakır gibi Euro 2020'de üçüncü turnuvasına ulaşmış oldu.

COLLINA BİLE BAŞARAMAMIŞTI...

Pierluigi Collina, Howard Webb, Roberto Rosetti, Markus Merk gibi çok ünlü hakemler bile bu başarıyı gerçekleştiremedi. EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de görev yapan Cüneyt Çakır, turnuva tarihinde davet alan 148 hakem arasında ilk 4 arasına girdi. Cüneyt Çakır, hem EURO 2012 hem de EURO 2016'da 3'er maç olmak üzere toplamda 6 kez finallerde düdük çaldı.

RONALDO'YU ÇILDIRTAN KARAR



Macaristan karşısında ikinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Portekiz'de Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası, Türk hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki gösterdi.



Karşılaşmanın dakikaları 76'yı gösterdiğinde ceza sahası içinde bir pozisyona giren Ronaldo, topun Macar rakibinin eline çarptığı gerekçesiyle Cüneyt Çakır'a büyük itirazlarda bulundu.



Cüneyt Çakır bu itirazlar sonrası Portekizli futbolculara pozisyonun VAR'da incelendiğini belirtirken, daha sonra sonra VAR odasından gelen kararla penaltı olmadığına hükmetti ve oyun devam etti.

PORTEKİZ LİDER OLDU

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'ndaki ilk maçların ardından Portekiz, liderliğe yerleşti.

Turnuvanın son şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı son 10 dakikada bulduğu gollerle 3-0 yendi. Son dünya şampiyonu ve EURO 2016 finalisti Fransa ise Almanya ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçlarla Portekiz, averajla Fransa'nın önünde ilk sırada yer aldı.