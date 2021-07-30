Son Dakika: UEFA resmen duyurdu! Avrupa'da F.Bahçe-G.Saray derbisi, tarihi ihtimal...

Spor Arena Detay - Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2 Ağustos Pazartesi günü çekilecek UEFA Avrupa Ligi kuraları öncesi devrim gibi bir karar aldı.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde aynı ülke takımları, geçmiş yıllarda yalnızca son 16 turundan itibaren birbirleriyle eşleşebiliyorlardı. UEFA, aldığı son kararla bu kuralı genişletti.

Buna göre aynı ülke takımları, bundan sonra UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off'larında da eşleşebilecek. UEFA'nın aldığı bu karar sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray UEFA Avrupa Ligi grupları öncesi karşı karşıya gelebilir.

UEFA'nın ülke korumasını kaldırmasıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin play-off turunda karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

FENERBAHÇE DOĞRUDAN PLAY-OFF'A KATILACAK

Play-off turuna doğrudan katılan 6 takımdan biri olan ve ilk torbada yer alan Fenerbahçe, 4. torbadan gelen takımlarla eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, 3. ön elemede İskoç ekibi St. Johnstone karşılaşacak.

Galatasaray St. Johnstone'ı elemesi halinde play-off turuna kalacak ve kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. Böylece sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile eşleşebilecek.

İHTİMAL YÜKSEK

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kurulmasıyla 40 takımdan 32 takıma düşen UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimalinin yüksekliği dikkat çekti.

112 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Eğer Galatasaray ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşirse, 112 yıllık ezeli rekabetlerinde ilk kez bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelmiş olacaklar.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda torbalar şu şekilde belirlenecek;

1. TORBA: Play-off'lara doğrudan katılan 6 takım.

2. TORBA: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelen 6 takım.

3. TORBA: UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme turunu geçerek play-off'a kalan 5 takım.

4. TORBA: UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılarak play-off'a kalan 3 takım.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçları 19 Ağustos tarihinde oynanacak. Rövanş maçları ise 26 Ağustos'ta oynanacak ve gruplara kalan takımlar belli olacak.

G.SARAY DIŞINDA 3 MUHTEMEL RAKİP DAHA BELLİ

Fenerbahçe'nin Galatasaray dışında Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk ile eşleşme ihtimali de bulunmakta.

İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray ilk maçını 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos'ta İskoçya'ya yapılacak.