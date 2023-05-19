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Son Dakika: UEFA Avrupa Ligİ'nde finalin adı belli oldu: Roma-Sevilla

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#Avrupa Ligi#Roma#Sevilla
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligİnde finalin adı belli oldu: Roma-Sevilla
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 00:36

Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u geride brakan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu.

MOURINHO VE ÖĞRENCİLERİ SAVUNDU

Roma, deplasmanda Bayer Leverkusen'le 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Mourinho'nun öğrencileri finale adını yazdırmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte milli oyuncu Zeki Çelik de kupayı kazanmak için finalde sahada olacak.

SEVILLA GERİ DÖNDÜ

Gecenin bir diğer yarı final maçında ise Sevilla, 1-0 geriye düşmesine karşın Juventus'u uzatmalarda 2-1 mağlup etti.

İlk maçta rakibiyle 1-1 berabera kalan La Liga ekibi, finalde Roma'nın rakibi oldu.

Juventus, 65. dakikada Vlahovic ile öne geçerken 71. dakikada Suso skoru eşitledi. Son sözü ise 95. dakikada Lamela söyledi.

Sevilla, son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe'yi elemişti.

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AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Avrupa’nın ikinci büyük kupasının final maçı, 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan’ın ev sahipliğinde yapılacak.

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Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi’nin 51. finali olarak kayıtlara geçecek.

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#Avrupa Ligi#Roma#Sevilla

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