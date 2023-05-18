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Fenerbahçe'den Wilfried Zaha hamlesi! Menajeri Trabzonspor maçını izledi

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#Transfer#Wilfried Zaha#Fenerbahçe
Fenerbahçeden Wilfried Zaha hamlesi Menajeri Trabzonspor maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 23:41

Şampiyonluk yarışının yanı sıra gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, yıldız kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile ilgileniyor.

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Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan ve Ryan Kent ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin bir hedefi daha ortaya çıktı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun temsilcisi, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Kariyerinde daha önce Manchester United forması da giyen Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fildişi Sahilli futbolcunun piyasa değeri 27 milyon euro.

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol atıp 2 asist yaptı.

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#Transfer#Wilfried Zaha#Fenerbahçe

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