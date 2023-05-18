Fenerbahçe'den Wilfried Zaha hamlesi! Menajeri Trabzonspor maçını izledi

Haberin Devamı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan ve Ryan Kent ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin bir hedefi daha ortaya çıktı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha ile ilgileniyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun temsilcisi, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Kariyerinde daha önce Manchester United forması da giyen Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fildişi Sahilli futbolcunun piyasa değeri 27 milyon euro.

Bu sezon takımıyla Premier Lig'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol atıp 2 asist yaptı.