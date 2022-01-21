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Son Dakika: Tümer Metin'den Galatasaray - Kasımpaşa maçı yorumu! Arda Turan'a çağrı...

#Galatasaray#Tümer Metin#Kasımpaşa

Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Metin, sarı kırmızılılardaki düşüşe çözüm tavsiyesinde bulundu ve Arda Turan'a seslendi.

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sarı kırmızılı takımın son dönemdeki düşüşünü değerlendirdi.

Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:

"Büyük takımlar öne geçtiği maçları nasıl kazanamazlar? Aklıma 2 şey geliyor. 1- Fiziki kaliten yetersizse. Torrent'in eğer doğruysa bunu biraz da sert bir şekilde dile getirdiğini okuduk gazetede. Ağzından çıktığını bilmediğimiz için teyide muhtaç bilgidir. 2- Akıl koyamıyorsan, bir oyun anlayışın yoksa kazanamazsın. Tam da böyle bir maç oldu. Öne geçmişken oyun seçemediler, ayakta kalamadılar. Çok zor bu durumdaki büyük takımları yorumlamak. İster istemez bir reaksiyon, isyan bekliyorsun. Öyle de olmadı oyunun herhangi bir anında"

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"KİM OLDUĞUNU HATIRLAMAZSAN BURADAN ÇIKMAN İMKANSIZ GİBİ BİR ŞEY"

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"Eskiye döneceksin, seni var eden şeye döneceksin. Kim olduğunu hatırlayacaksın. Ancak öyle geriye dönersin. Yapabildiğin iyi şeyleri yapabildiğin en iyi şekilde yapacaksın. Kimisi çok mücadele etmek diyebilir. Kim olduğunu hatırlamazsan buradan çıkman imkansız gibi bir şey. Büyük takımlarda rüzgar daha sert eser. Alışmadığın bir baskı altındasın. Buradan antrenmanla değil psikolojiyle çıkarsın."

"TRABZONSPOR MAÇINI MAĞLUBİYETLE KAPATIRLARSA..."

"Trabzonspor maçı oynayacaksın, fırsattır da aynı zamanda bu şartlar altında. Hatta Mart'ta oynayacağın maç için de ciddi provadır. Trabzonspor'un kazanmak istediğini biliyoruz. Bir engeli çok kolay bertaraf etmek için kazanman gerektiğini biliyoruz. Buradan basıp sıçrayabilirsin. Trabzonspor maçını olası bir mağlubiyetle kapatırlarsa işler çok daha zorlaşacak."

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ARDA TURAN'A ÇAĞRI

"Çok sık toplantı yapılması kanaatindeyim. Arda toplayacak yeni nesil oyuncuları. O toplantılarla bir araya getirmek kolay değil. Sorumluluk duygusunu bizim zamanımızdaki kadar hissetmeden gidiyor. Konuşmanın, sahaya bu bölüm için yardımcı olacağı kanaatindeyim."

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#Galatasaray#Tümer Metin#Kasımpaşa

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