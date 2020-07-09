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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 08:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Tugay Kerimoğlu: "Yabancı sınırı çok yanlış, böyle olmaz"

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Son Dakika | Tugay Kerimoğlu: "Yabancı sınırı çok yanlış, böyle olmaz"
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yabancı sınırının değiştirilmesi ile ilgili tepkisinin ardından Tugay Kerimoğlu da konu hakkın dakonuştu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından yorumcu Tugay Kerimoğlu, Fatih Terim'in yabancı sınırının değiştirilmesi ile ilgili tepkisinin üzerinde değerlendirmede bulundu.

Sınırın değişmesiyle ligin kalitesinin düşeceğini kaydeden Kerimoğlu, "Yabancı sınırı getirmek demek, yasakların en büyüğüyle ligin kalitesini düşürmektir, düşer! Benim ligimde bakıyorum Cisse, Newcastle'da oynamış, dönüyorsun Demba Ba diyorsun, dönüyorsun Falcao diyorsun. Ligi bir yerlere götüreceksen, bu yasaklar yanlış. Bir bütçe belirler devam edersin ama ona yasak, buna yasak... Böyle olmaz" dedi.



KİMSENİN ALTYAPIYA ÖNEM VERDİĞİNİ DE GÖRMEDİM

Altyapıları geliştirmek için planlama gerektiğini vurgulayan yorumcu, "Bugün kulüplerin altyapılarına bakalım. Kendini mi düşünecek, oyuncu mu yetiştirecek antrenör? Kimsenin altyapıya önem verdiğini de ben görmedim. Alıp oynatan teknik direktörler. Güneşin altında suni çimde ben oyuncuya ne verebilirim, ne kadar eğitebilirim o çocuğu. Mühim olan A'dan Z'ye yetiştirmek. Diksiyon, dil, konuşmaya bakıyorlar sonra oyuncu sahaya geçiyor. Oradaki de onu dinliyor." ifadelerini kullandı.

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