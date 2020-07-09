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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 07:58,

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe derken Caner Erkin Galatasaray'la...

Transferi şimdiden yılan hikayesine dönen Caner Erkin'le ilgili son dakika gelişmesi...

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Türkiye'nin en iyi sol beklerinden Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak.

2TAKIM BAKMAYA BAŞLADILAR
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TAKIM BAKMAYA BAŞLADILAR

Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi’nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı.

3ÇINAR SİNYALİ VERDİ
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ÇINAR SİNYALİ VERDİ

Hatta Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

4BAŞAKŞEHİRDE DEVREYE GİRDİ AMA
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BAŞAKŞEHİR'DE DEVREYE GİRDİ AMA

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu tecrübeli oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu ifade ediliyordu ama bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

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Geçtiğimiz günlerde Sarı lacivertliler ile Caner Erkin arasında anlaşmaya varıldığı, ancak Mert Hakan Yandaş transferindeki ücretler nedeniyle sorun çıktığı öne sürülmüştü.

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli sol bek Caner Erkin, Fenerbahçe'ye 'gelirim' demiş ama planlar bozulmuştu.

7MESAFE ARTTI
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MESAFE ARTTI

Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı iddia edilmişti.

8YILLIK 15 MİLYON TL SORUN OLDU
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YILLIK 15 MİLYON TL SORUN OLDU

İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi.

9NOVAK TRANSFERİ DE İŞİN İÇİNE GİRİNCE
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NOVAK TRANSFERİ DE İŞİN İÇİNE GİRİNCE

Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin son maçlardaki iyi performansı ve yaptığı asistlerle birlikte Trabzonsporlu Filip Novak'ın transferinin ciddi şekilde konuşulması sonrası Caner Erkin'in transfer ihtimali biraz geriledi.

10GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
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GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte bu sezon en az yerli futbolcu kullanan takımlardan biri olan Galatasaray atağa kalktı.

11NAGATOMO GİTTİ CANER GELİYOR
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NAGATOMO GİTTİ CANER GELİYOR

Sarı kırmızılı takımdan Nagatomo ile yollar ayrılınca sol bek arayışları hızlandı.

12İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
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İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Sarı kırmızılılar, Caner Erkin için resmen girişimlere başladı ve ilk görüşme gerçekleşti.

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Tecrübeli futbolcu anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yıllar sonra Galatasaray'a dönmüş olacak.

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Oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Son durumda transferde ibre Galatasaray'a döndü.Caner Erkin'le birlikte Arda Turan'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

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CANER ERKİN: AZİZ YILDIRIM BENİ İSTEMEDİ

Caner, Beşiktaş'a transfer olduğu dönem bu açıklamaları yapmıştı

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