Son Dakika: Transferde Fenerbahçe'ye talih kuşu! Premier Lig'den 4 talip birden...

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Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen son oyuncu Nicolas de la Cruz oldu.

Arjantin basınında çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile Sociedad, Uruguaylı orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022’de sona erecek. Bu nedenle De la Cruz, 1 Haziran’dan itibaren başka bir takıma imza atıp, 1 Ocak 2023’ten sonra yeni ekibinin formasını giyebilecek.

CRUZ'UN YERİNE BULLAUDE

River Plate, 2017’de transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun kontratını 2021 yılının şubat ayında uzatmış, 20 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi eklenmişti. Ancak yıldız oyuncunun yeni sözleşmeye yanaşmaması nedeniyle Arjantin ekibinin bu paranın çok daha altına oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi. River, De la Cruz’un boşluğunu dolduracak ismi bile belirledi: Godoy Cruz’un 21 yaşındaki oyuncusu Ezequiel Bullaude... Uruguaylı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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13 KEZ MİLLİ OLDU

Nicolas de la Cruz, çok yönlü bir oyuncu. Uruguaylı yıldız, orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, çevik, teknik kapasitesi yüksek ve mücadeleci bir oyuncu. Jorge Jesus’un Fenerbahçe’ye imza atması halinde Sarı-Lacivertliler’in bu transfer için vites artırması bekleniyor. De la Cruz, Uruguay Milli Takımı’nda da görev yapıyor. Daha önce 13 kez Mavi-Beyazlılar’ın formasını terleten başarılı oyuncunun kasım ayında başlayacak Dünya Kupası için kadroya çağırılma ihtimali çok yüksek.

OSAYI SAMUEL'E PREMIER LİG'DEN 4 TALİP

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın dokunduğu oyunculardan birisi olan Bright Osayi Samuel 3'lü savunma sistemiyle bir kanat oyuncusuyken sağ beke evrildi. Football Insider'ın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi Samuel ile ilgileniyor.

Southampton ve Brighton'ın da radarında olan 24 yaşındaki oyuncu geçmişte İngiltere'de Blackpool ve QPR formaları giymişti. Ayrıca Crystal Palace ve Rangers'ın da Osayi Samuel'in transferi için istekli olduğu oyuncuyla ilgilendiği açıklandı.

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Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel, 1.5 sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti. 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

GABIGOL İÇİN %50 FORMÜLÜ

Fenerbahçe, Jorge Jesus’u takımın başına getirmesi halinde, onun prensi Gabigol’e de imza attırmak istiyor. Bu transfer kolay değil. Flamengo, şu anda takımın en önemli yıldızı olan 25 yaşındaki golcü için 2020’de İnter’e 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı-Lacivertliler, başta Pelkas ve Szalai gibi isimlerin satışından iyi bir gelir elde etmesi halinde bu bütçenin büyük bölümünü golcü için kullanacak. Gabigol, daha önce İnter ve Benfica formalarıyla Avrupa macerasına atılmış ancak işler istediği gibi gitmemişti. Ancak Sambacı’nın bir kez daha şansını Avrupa’da denemek istediği belirtildi. Ayrıca çok sevdiği Jorge Jesus da bu transferde önemli bir etken olabilir.

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Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Flamengo’yu ikna etmek için ise Gabigol’ün bonservisinin yüzde 50’sini alma seçeneğini masaya koymayı planlıyor. Böylece yıldız futbolcu, daha uygun bir bedelle Çubuklu formayı giyebilecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterip iyi bir performans sergilemesi halinde piyasasını artıracak. Beşiktaş , Gedson Fernandes’i Benfica’dan aynı yolla kadrosuna katmış, Portekizli yıldızının bonservisinin yarısı için 6 milyon Euro vermişti.

SERDAR AZİZ İMZALIYOR

Sarı-Lacivertliler’de gelecek ve gidecek oyuncular kadar, takımda sözleşmesi yenilecek isimlerle ilgili gelişmeler de merakla bekleniyor. Yönetim en son Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve Melih Bostan’ın kontratlarını uzatmıştı. Sıra Serdar Aziz’e geldi. Milli stoper, 2018-19 sezonunun devre arasında Galatasaray ’dan transfer edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu, en iyi dönemini bu sezon yaşadı. Serdar, özellikle İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmezi oldu.

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Fanatik'in haberine göre; Takımda kalmayı çok isteyen deneyimli savunmacı, yönetimle yeni sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı. Serdar Aziz ile 2+1 yıllık yeni mukavele yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili resmi duyurunun, lig bittikten sonra geleceği kaydedildi.

ALTAY DA UZATACAK

Fenerbahçe ’de yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanan bir diğer isim de Altay Bayındır. 24 yaşındaki file bekçisinin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Ancak yönetim, bir an önce Altay’ın kontratını uzatmayı planlıyor. Kaptanlığa kadar yükselen ve Sarı-Lacivertli forma altında şampiyonluk yaşamayı çok isteyen Milli kaleci, Ajax’ın ilgisine rağmen en az 1 sezon daha kalmayı planlıyor. Altay Bayındır, kulübe olan bağlılığını göstermek için sözleşme uzatmaya hazır.

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