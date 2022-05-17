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Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda faturası ağır oldu! Kocaman, Belözoğlu ve Demirel'e kaybedilen puanlar...

#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçeye şampiyonluk yolunda faturası ağır oldu Kocaman, Belözoğlu ve Demirele kaybedilen puanlar...
Süleyman Arat

Fenerbahçe, efsaneleri Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar karşısında büyük kayıplar verdi. İşte bu sezon şampiyonluk yarışında evlatlara kaybedilen puanlar...

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Karagümrük beraberliği ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ni büyük oranda garantileyen Fenerbahçe, son haftaya lider Trabzonspor’un 11 puan gerisinde girerken bu sezon en önemli puan kayıplarını eski futbolcularının takımları karşısında yaşadı. İsmail Kartal geldiğinde Trabzon’un 17 puan gerisinde olan Kanarya, bir ara bu fark 20’ye çıkmasına rağmen üst üste alınan başarılı sonuçlarla arayı kapatmayı başardı. Ligin son haftalarında Karadeniz ekibi de sıkıntıya girerken geride kalan haftalarda yaşanan kayıplar olmasa Fenerbahçe için başka bir senaryo söz konusu olabilirdi.

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Kartal sadece Belözoğlu’na yenildi

Öyle ki sarı lacivertliler sadece kendi bünyesinden yetişen ve Fenerbahçelilikleri ile bilinen teknik adamlara karşı oynadığı maçlarda tam 13 puan kaybetti. Sezona Aykut Kocaman ile başlayıp sonrasında Emre Belözoğlu ile devam eden Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’nin tarihine adına yazdıran iki hocasıyla da kayıp yaşamadı. İstanbul ekibi ilk yarıda, Kocaman yönetiminde kendi evinde sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılırken Belözoğlu da Kadıköy’de tek golle 3 puana ulaşmayı başardı. 1-0’lık bu mağlubiyet ayrıca İsmail Kartal’ın Süper ligdeki tek yenilgisi olması açısından da ayrı bir öneme sahip.

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Demirel 2 maçta da kaybetmedi

Fenerbahçe’nin diğer efsane ismi Volkan Demirel’de ilk teknik adamlık denemesinde Vavacars Fatih Karagümrük’ün başında kaptanlık yaptığı sarı lacivertli ekibe karşı 2 maçta da yenilmedi. Karagümrük seyircisi önünde 1-1 berabere kalırken önceki akşam da Kadıköy’de teslim olmayarak Kanarya’nın 4 puanlık kayıp yaşamasına yol açtı. Geçen yıl Fenerbahçe’yi çalıştıran sarı lacivertlilerin eski sol beki Erol Bulut, bu sezon teknik adamlık görevini üstlendiği Gaziantep ile ilk yarıdaki maçta sarı lacivertlilerden 3 puan koparmış böylece evlatlara kaybedilen puanların toplamı 13 olmuştu.

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#Fenerbahçe #Süper Lig#Futbol

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