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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe'den Jan Vertonghen bombası!

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Transferde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yönelen Fenerbahçe, Tottenham'dan ayrıldığını açıklayan Jan Vertonghen'in peşine düştü. Sarı-lacivertli kurmayların yıldız stoperle Belçika'da yüz yüze görüşme yapacağı belirtildi..

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre, aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.

İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK

Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.

WELINTON DA FENER'İN LİSTESİNDE

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Welinton'la Beşiktaş dışında Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini söyledi..

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçeden Jan Vertonghen bombası

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