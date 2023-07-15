Son dakika transfer haberi: Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a Dries Mertens piyangosu

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Suudi Arabistan kulüplerinin hedefinde bu ke Dries Mertens var. Belçikalı futbolcuya Körfez ülkesinden 2 teklif birden geldi. İsimleri açıklanmayan kulüpler, Mertens’in bonservisi için Galatasaray’a 9 ve 11 milyon Euro’luk teklifler sundu.

Geçen sezon banko ilk 11 oynayan ancak gelecek sezon rotasyon oyuncusu olarak düşünülen Mertens için önerilen rakamların yüksek olması, normalde bu oyuncuyu kadroda tutmak isteyen sarı kırmızılıların konuya sıcak bakmasına yol açtı.

SON KARARI FUTBOLCU VERECEK

Galatasaray yönetimi 11 milyon Euro’luk teklifi dikkate değer bulup incelemeye başlarken, transferle ilgili son karar Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in tutumuna göre belli olacak.