Son dakika transfer haberi: Nathan Redmond’ın Beşiktaş'ta istediği rakam belli oldu!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta, teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen isimlerin başında gelen Nathan Redmond’ın takımda kalması için görüşmeler hızlandırıldı. Geride bıraktığımız sezon Southampton’dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.

iMZA PARASI YOK

Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi. İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley’nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, “Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro’ya çıkarmanızı bekliyoruz” dedi.

GÜNEŞ iLE YILDIZLAŞTI

Siyah beyazlı forma ile Valerien İsmael döneminde 6 maça çıkan Nathan Redmond skora katkıda bulunamazken, Şenol Güneş ile 3’ü kupada 20’si ligde görev yaptığı 23 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan ve geriye düştükleri derbide 1 gol atıp 3 asist yaparken hem 4-2’lik galibiyette başrol oynamış hem de sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atmıştı.

Haberin Devamı