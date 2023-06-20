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Son dakika transfer haberi: Nathan Redmond’ın Beşiktaş'ta istediği rakam belli oldu!

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#Transfer#Beşiktaş#Nathan Redmond
Son dakika transfer haberi: Nathan Redmond’ın Beşiktaşta istediği rakam belli oldu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

Bonservisi elinde olan İngiliz yıldız, Beşiktaş’ta devam etmek için belirlediği rakamı yönetime iletti. Şenol Güneş’in takımın başına getirilmesiyle birlikte müthiş bir çıkışa imza atan Nathan Redmond’a yönetim 1.5 milyon Euro önerdi. Menajeri Bayliff ise Wolverhampton ve Burnley’nin de talip olduğu oyuncusunun ücretine yüzde 30 zam yapılmasını talep etti.

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Beşiktaş’ta, teknik direktörlüğe Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte çıkışa geçen isimlerin başında gelen Nathan Redmond’ın takımda kalması için görüşmeler hızlandırıldı. Geride bıraktığımız sezon Southampton’dan kiralık olarak takıma kazandırılan İngiliz futbolcu, Ada ekibiyle sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.

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iMZA PARASI YOK

Siyah beyazlıların yıllık 1.5 milyon Euro önerdiği 29 yaşındaki Redmond, bu rakamın artırılmasını istedi. İngiliz futbolcunun menajeri Simon Bayliff, Wolverhampton ve Burnley’nin de teklif yaptığının belirterek, Beşiktaş yöneticilerine, “Sizden imza parası istemiyoruz ama ücreti 2 milyon Euro’ya çıkarmanızı bekliyoruz” dedi.

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GÜNEŞ iLE YILDIZLAŞTI

Siyah beyazlı forma ile Valerien İsmael döneminde 6 maça çıkan Nathan Redmond skora katkıda bulunamazken, Şenol Güneş ile 3’ü kupada 20’si ligde görev yaptığı 23 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan ve geriye düştükleri derbide 1 gol atıp 3 asist yaparken hem 4-2’lik galibiyette başrol oynamış hem de sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza atmıştı.

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#Transfer#Beşiktaş#Nathan Redmond

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