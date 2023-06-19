GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l futbolu bÄ±raktÄ±: 25 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶z var...

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Son olarak Ã‡aykur Rizespor formasÄ± giyen, aktif futbol yaÅŸantÄ±sÄ±nda FenerbahÃ§e'de uzun yÄ±llar ter dÃ¶ken GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l veda aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "FormayÄ± her giydiÄŸimde elimden geleni yaptÄ±m: ter dÃ¶ktÃ¼m, yeri geldi kanÄ±m dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Hatalar yaptÄ±m, kÄ±rdÄ±m, kÄ±rÄ±ldÄ±m, yeniden baÅŸladÄ±m. BugÃ¼n geride kalan 25 yÄ±lÄ±ma bakarak, tÃ¼m kalbimle Ã¼zerimde emeÄŸi olan tÃ¼m taraftarlara teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶nÃ¼l'Ã¼n veda metni ÅŸÃ¶yle;

Hayallerimin Ã§ok Ã¶tesinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m 25 yÄ±llÄ±k futbol hayatÄ±m iÃ§in artÄ±k veda zamanÄ±. Bir futbolcu olarak; duygularÄ±mÄ±, hatalarÄ±mÄ±, heyecanÄ±mÄ± Ã§ok yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bu 25 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶yleyecek Ã§ok sÃ¶z, seÃ§mekte zorlandÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼zlerce anÄ± var.

BugÃ¼n sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim.



Elimi ilk tutan Bursa Yolsporâ€™daki HocalarÄ±mdan baÅŸlayarak, GenÃ§lerbirliÄŸi, Hacettepe, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Ã‡aykur Rizesporâ€™daki tÃ¼m yol arkadaÅŸlarÄ±ma emekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eder; BaÅŸkanlarÄ±ma bana bu camialarÄ±n deÄŸerli formalarÄ±nÄ± giyme imkanÄ± tanÄ±dÄ±klarÄ± iÃ§in ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunarÄ±mâ€¦



KonuÅŸmayÄ± sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±m tÃ¼m basÄ±n mensubu arkadaÅŸlarÄ±ma, emekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim. Zorlu Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na raÄŸmen bana karÅŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± hiÃ§ eksik etmediniz, saÄŸ olun.

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Hep yanÄ±mda olan aileme, dostlarÄ±ma, tÃ¼m futbol emekÃ§ilerine ayrÄ±ca teÅŸekkÃ¼r ederim.

En Ã¶zel teÅŸekkÃ¼rÃ¼, sona sakladÄ±m.

FormayÄ± her giydiÄŸimde elimden geleni yaptÄ±m: ter dÃ¶ktÃ¼m, yeri geldi kanÄ±m dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Hatalar yaptÄ±m, kÄ±rdÄ±m, kÄ±rÄ±ldÄ±m, yeniden baÅŸladÄ±m. BugÃ¼n geride kalan 25 yÄ±lÄ±ma bakarak, tÃ¼m kalbimle Ã¼zerimde emeÄŸi olan tÃ¼m taraftarlara teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum.

TÃ¼m samimiyetimle, varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, desteÄŸiniz, kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gÃ¶sterdiÄŸiniz samimi tepkiniz iÃ§in iÃ§tenlikle teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Hepsi bu 25 yÄ±lÄ±n kendime sakladÄ±ÄŸÄ±m en gÃ¼zel mirasÄ±dÄ±r.

Futbolu Ã§ok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmek dileÄŸiyleâ€¦

Sevgi ve SaygÄ±larÄ±mla,



GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l

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GÃ–KHAN GÃ–NÃœL'ÃœN HAYATI



7 Ocak 1985 tarihinde Samsun'un Bafra ilÃ§esinde dÃ¼nyaya geldi.



Futbola 1999 yÄ±lÄ±nda Bursa Yolspor'un altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'nin altyapÄ±sÄ±na transfer oldu. HiÃ§ resmi maÃ§a Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± takÄ±mÄ±n kardeÅŸ kulÃ¼bÃ¼ AsaÅŸspor/OftaÅŸspor'da 2007 yÄ±lÄ±na kadar forma giydi.

2006 yÄ±lÄ±nda Galatasaray, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'Ã¼ transfer etmek istedi. DÃ¶nemin KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav'Ä±n 2.5 milyon euro istemesi Ã¼zerine transfer gerÃ§ekleÅŸmedi.

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, 2007 yÄ±lÄ±nda FenerbahÃ§e'ye 3 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer oldu.

Milli formayla ilk maÃ§Ä±na 17 KasÄ±m 2007 tarihinde NorveÃ§'e karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve ilk maÃ§Ä±nda asist yaptÄ±. MaÃ§ sonrasÄ±nda duygularÄ±nÄ±, "Sadece ufak bir heyecanÄ±m vardÄ±. Onu da topla ilk buluÅŸmamda Ã¼zerimden attÄ±m. Kendime gÃ¼venim vardÄ±" sÃ¶zleriyle dile getirdi.

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GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, 2007-08 sezonun son haftalarÄ±nda SÃ¼per Lig'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda sakatlanmasÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n EURO 2008 kadrosunda yer alamadÄ±.

TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±yla ilk golÃ¼nÃ¼ 29 Mart 2011 tarihinde EURO 2012 elemelerinde Avusturya'yÄ± 2-0 yendiÄŸi maÃ§ta attÄ±.

FenerbahÃ§e ile olan sÃ¶zleÅŸmesi 30 Haziran 2016 yÄ±lÄ±nda bitti ve dÃ¶nemin KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zleÅŸmesini yenilemeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bunun Ã¼zerine BeÅŸiktaÅŸ'tan gelen transfer talebini deÄŸerlendiren Ã¼nlÃ¼ futbolcu, siyah-beyazlÄ± kulÃ¼ple 3+1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

2019-2020 sezonu yaz transfer dÃ¶neminde yeniden FenerbahÃ§e'ye transfer oldu. Deneyimli futbolcuyla 1+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalayan sarÄ±-lacivertli kulÃ¼p, sezon sonunda 1 yÄ±llÄ±k opsiyonu kullanmadÄ±.

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GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, 2020-2021 sezonuna Rizespor formasÄ± giyerek baÅŸladÄ±.