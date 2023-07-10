Son dakika transfer haberi: Mauro Icardi, 100 milyon Euro'yu reddedip rekor maaşla Galatasaray'ı seçti

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Galatasaray formasıyla geride kalan sezona damga vuran Mauro İcardi 1.5 aylık sürecin ardından sarı kırmızılılar ile anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan’dan gelen 100 milyon Euro’luk teklifi beklemeye alan Arjantinli yıldız hayat arkadaşı ve menajeri Wanda Nara ile birlikte tercih hakkını bir kez daha Galatasaray’dan yana kullandı. Peki Cimbom, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklife karşın golcü futbolcuyu nasıl ikna etti? İşte detayları...

SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELEN YILLIK 25 MİLYON EURO’LUK TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ailesiyle 1.5 aydır tatilde olan Mauro İcardi için Galatasaray iki gün önce yeni bir hamle daha yaptı. Arabistan’dan yıllık 25 milyon Euro teklif alan İcardi, sarı kırmızılı takımda mutlu olması sebebiyle ailesiyle birlikte bu teklife olumlu yanıt vermemişti. İcardi ‘evet’ dese PSG, Suudiler’den 25 milyon Euro bonservis bedeli alacaktı. Ancak hem Wanda Nara hem de Mauro İcardi, Arabistan opsiyonuna cazip rakama rağmen hiç sıcak bakmadı. Hep Galatasaray ile iyi şartlarda anlaşma zemini aradı.

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SARI KIRMIZILI KULÜP BEKLENEN ARTIŞI YAPINCA İCARDİ-NARA ÇİFTİ ‘TAMAM’ DEDİ

Galatasaray ise Arjantinli yıldıza 2 hafta önce 7.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Arabistan cephesinden önerilen rakam nedeniyle İcardi ve ailesi gönlü Galatasaray’da olsa da sarı kırmızılılardan artış bekledi. Ve Galatasaray iki gün önce İcardi’ye imza attırmak için teklifini revize etti. Türk futbolu ve Galatasaray tarihindeki en iyi teklif, attığı gollerle 23. şampiyonluğu getiren İcardi’ye yapıldı.

Başarı bonusları ile birlikte 10 milyon Euro’dan bu kez 3+1 yıllık kontrat önerildi ve hem Wanda Nara hem de İcardi bu teklifi kabul etti.

GEÇEN YIL 6 MİLYON 750 BİN EURO’LUK ÜCRETİNİN 750 BİN EURO’SU ÖDENDİ

Şimdi İcardi Türkiye’nin en yüksek maaş olan oyuncusu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezon 6 milyon 750 bin Euro alırken bu rakamın 6 milyonunu PSG, 750 bin Euro’sunu G.Saray karşılamıştı. İcardi için G.Saray yönetimi PSG Kulübü’ne de 10 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Fransız temsilcisi daha yüksek bir rakam talep etse de Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılılara ‘evet’ demesinin ardından bu talebinden vazgeçerek 10 milyon Euro’yu kabul etti. Bu arada teknik direktörü Okan Buruk, İcardi ile görüşecek ve yeni sezon çalışmaları, takıma katılma tarihini netleştirecek.

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