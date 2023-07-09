Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklaması! Icardi, Paredes ve Angelino...

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Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi.

Kamp sürecinin içine gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa çok daha güzel şeyler söylerdim. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası çok daha yavaş. Oyuncular, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. Biz A grubu oyuncuları hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara da talip oluyorlar.

ANGELINO VE PAREDES...

Angelino ile bir noktaya geldik, kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor.

PAREDES ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor, bekliyoruz.

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Sosyal medya çok önemli bir mecra ama ben takip edemiyorum. Negatiflik çok fazla, eşime de takip etmemesini söyledim. İnsanın kendisi için yapması gereken şey negatiflikten uzak durması. Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz.

Bu sene total gelirimizin %50'si bankaya gidiyor. Geçen seneki 32 milyondu, bu sene 42-45 milyon olacak. Onun en az iki katı kadar gelir üretmemiz lazım ki yarısı bankaya gitsin. Bu sene canımızı dişimize taktık, sponsorluk gelirleri artsın da daha iyi bir takım olalım diye. Taraftarımızın gönlü rahat olsun.

"2. FORVET ALMAMIZ LAZIM, BEKLETİYORUZ"

2. forvet almamız lazım. Icardi'yle ikili de oynayabilmesi gerekiyor. 2. forveti bekletiyoruz çünkü Icardi olacak mı olmayacak mı görmemiz lazım. Santrforların belli özellikleri var, diğer türlüsünü farklı şekilde almamız lazım. Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız.

Bekletmeyelim baskı var, alalım biz ikinci forveti demeyeceğiz. Bazı eleştiriler de maksatlı yapıyor. Galatasaray'ın içinde de ufak bir şey olsun da çullanalım diyen çok insan var. Bunlar örgütlü yapılan şeyler. Bunlar olabilir mi, olabilir. Yalnız kaldığımı düşünmüyorum.

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"KAMADA VE TIELEMANS HİÇ GÜNDEMİMİZDE OLMADI"

Kamada hiç gündemimizde olmadı. Okan Hoca'mız Tielemans konusunda gülerek bir şey söyledi. Herkes kendini oyuncunun yerine koysun, 5 büyük ligin orta ve üst takımları teklif verince haliyle oraya gitmek istiyorlar. Maaş olarak çok farklı teklif gelirse, %10'u da buralara gelmek istiyor ancak biz de onu vermek istemiyoruz.

"SZYMANSKI İLE İLGİLENİYORUZ"

Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz oldu. Belli bir maaş skalası var, bizim açımızdan bonservis ödenebilecek bir oyuncu. Maaş konusunda belli rakamların üzerine çıkamıyoruz. Bir de o takımın 8 numaraya ağırlık vermesi gerekiyorsa, ona daha fazla para ayırması gerekiyor.

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"RASHICA'NIN BONSERVİSİ ÇOK YÜKSEK"

Rasciha'nın bonservisi çok yüksek. Yaşı gereği bize yüksek gelen istedikleri bonservisi düşürmeye çalışıyoruz.

TEKLİF GELEN OYUNCULAR...

Gayemiz teklif gelen oyuncuların kalmaları. Somut teklifler var. Zaniolo'ya var, Nelsson'a var, Sacha'ya var, Cicaldau'ya var... Çoğu oyuncumuza var. Çok şükür iyi bir kadromuz var. Avrupa'daki güzel kulüplerden de yerli oyunculara teklif var. Satılırsa hepsinin back-up'ı hazır. Çok güzel bir listemiz var. Suudi Arabistan olayı olmasaydı, müthiş bir hazırlığımız vardı.

Nicolo Zaniolo'yu yüksek bir rakam gelmezse satmayacağız. Zaniolo burada mutlu ama hayalindeki kulüp gelip aklını karıştırırsa o ayrı bir şey. Biz de oyuncuyla anlaşıp bonservisini düşürmesini istiyoruz. Bunlar normal bir şey.

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"ZAKHARYAN'IN AİLESİNİN BAZI HASSASİYETLERİNİ AŞAMADIK"

Arsen Zakharyan'ın ailesinin bir hassasiyeti olduğu için bu transfer olmadı. Bazı hassasiyetleri aşamıyoruz. Bunu da aşamadık.