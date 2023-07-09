Son Dakika: Galatasaray'ın Mauro Icardi ve PSG ile anlaşmasını duyurdular! Bonservis ücreti...

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Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi'de flaş bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz gün L'Equipe, Galatasaray ile PSG'nin Icardi için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

HEM L'EQUIPE HEM ROMANO DUYURDU

Gün içerisinde ise önce Fransa'dan L'Equipe, sonrasında İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Icardi transferinde mutlu sona yaklaştığını bildirdi.

10 MİLYON EUROYA BİTİYOR

L'Equipe, sarı-kırmızılıların Arjantinli golcü için PSG ile yaptığı pazarlıklarda sona geldiğini duyurdu.

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtildi.

'GALATASARAY İLE ICARDI DE ANLAŞTI'

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nın haberinde ise PSG'nin Galatasaray'ın teklfini kabul etmeye hazırlandığı ve resmi belgelerin beklendiği bilgisi verildi.

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Ayrıca Icardi ile sarı-kırmızılıların da anlaşmaya vardığı kaydedildi.

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmelerin ardından A Spor'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino, "Galatasaray ile anlaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO MAAŞ, 25 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray, Mauro Icardi'ye 7.5 milyon euro olarak yaptığı ilk teklifi bonuslarla 10 milyona kadar çıkardı.

Kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılara imza atması beklenen yıldız golcü, Suudi Arabistan'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 resmi maça çıkan Mauro Icardi takımına 23 gollük katkı sağlarken, yaptığı 7 asistle de gol yollarında büyük rol oynadı.

OKAN BURUK EN SON NE DEMİŞTİ?

Genel olarak hep söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz kesin kararlı. Erdem Bey önemli çalışma yürütüyor. En kısa zamanda aramızda olmasını, olmalarını istiyoruz. Tatil süresi uzadıkça oyuncunun maça hazırlanma süresi de kısalıyor. O süreyi kaybediyoruz. Tatil uzadıkça oyuncular fiziksel olarak kayba uğrayacak. Beklentimiz, beklentim bu, en kısa zamanda. Büyük bir çaba var bununla ilgili. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek. Milli oyuncularımızı da kullanmaya başlayacağız. Lucas’ın ufak sakatlığı var yarın MR’ı çekilecek. Genel olarak tablomuz kötü değil. Oyuncuları bekliyoruz, gelecek ama elimizdeki kadro da iyi kadro. Maçın başında bunu gösterdik. Birçok milli oyuncumuz da önümüzdeki günlerde oynayacak. Özellikle forvet bölgesinde eksikliğimiz var. Bu dönem içinde yaşayacağımız en büyük sıkıntı. Orada orijinal olarak Barış’ın ikili oynadığı, tek oynamaya alışık değil. Bugün de tek oynadı ve elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız, psikolojik olarak da güçleneceğiz

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