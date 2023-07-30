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Son dakika transfer haberi: Kerem Demirbay’dan Galatasaray için Lazio ve Brighton’a ret

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#Transfer#Galatasaray#Kerem Demirbay
Son dakika transfer haberi: Kerem Demirbay’dan Galatasaray için Lazio ve Brighton’a ret
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 07:00

Gurbetçi futbolcunun hem Serie A hem de Premier Lig’den tekliflere hayır dediği ortaya çıktı. Galatasaray’ın Bayer Leverkusen’le bonservis konusunda anlaşmasının ardından transferini açıklamak için geri sayıma geçtiği Kerem Demirbay, kendisi ile ilgilenen 2 ekibe de sarı kırmızılarla anlaştığını belirterek teşekkür etti.

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Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Kerem Demirbay’ın, hem Premier Lig hem de Serie A’dan gelen teklifleri reddettiği ortaya çıktı. Bayer Leverkusen’den ayrılma kararı alan ve Galatasaray ile anlaştığını, Alman kulübüne de ileten 30 yaşındaki futbolcu bir an önce İstanbul’a gelmek istiyor.

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HAFTAYA GÜNAY GÜVENÇ TRANSFERi DE AÇIKLANACAK

Hafta içinde Galatasaray’ın bu transferi resmi olarak açıklaması beklenirken Kerem Demirbay’ın, Lazio ve Brighton’dan da transfer teklifi aldığı ifade edildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşen ve Galatasaray’da oynamak isteyen Kerem iki kulübe de teşekkür edip sarı kırmızılı kulüple anlaştığını belirtti. Galatasaray’ın Kerem Demirbay ile birlikte önümüzdeki hafta kaleci Günay’ın transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.

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GURBETÇi OYUNCU iLE 8+3 YERiNE 9+2

2017 yılında Alman Milli Takımı’nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF’nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı yanıdığı ‘mavi kart’ statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem’in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

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#Transfer#Galatasaray#Kerem Demirbay

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