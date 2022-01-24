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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın ilk bombası Gedson Fernandes!

#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes
Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın ilk bombası Gedson Fernandes

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen genç futbolcu yeniden transfer edildi. Galatasaray yönetimi ara transferde ilk önemli hamlesini yaptı. Sarı kırmızılılar, sezon başında da transferi için büyük çaba sarf ettiği ancak başarılı olamadığı Gedson Fernandes konusunda nihayet mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica’ya 3.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek.

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Galatasaray’ın Gedson Fernandes rüyası sonunda gerçek oldu... Sarı kırmızılı yönetim, sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı, ancak kulübü Benfica’nın bırakmaması nedeniyle alamadığı Portekizli futbolcunun transferini bitirdi. Fatih Terim’in ayrılmasının ardından Gedson’u Galatasaray’a gönderme konusunda soğuk davranan Benfica yönetimi, yoğun çabaların ardından ikna edildi.

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HAFTA İÇİ İSTANBUL’A GELECEK

Sarı kırmızılı kulüp, 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Gedson Fernandes için Benfica’ya 3.5 milyon Euro ödeyecek. Futbolcuya verilecek ücret ise şimdilik açıklanmadı. Gedson, bu hafta içinde İstanbul’a gelerek, kendisini yeniden sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Benfica ile sözleşmesi 2023 Haziran’ın da bitecek olan Gedson, böylelikle mukavelesinin
sonuna dek Galatasaray’a verilmiş oldu.

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BU SEZON 4 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun devre arasında da kiralık olarak Galatasaray’a gelmiş ve 18 maçta forma giymişti. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, görev aldığı karşılaşmalarda 1 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Portekizli oyuncu bu sezon Benfica’da 4 karşılaşmada forma giyerken toplam 107 dakika sahada kaldı ve skora katkı yapamadı.

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#Transfer#Galatasaray#Gedson Fernandes

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