Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'a Ezgjan Alioski'den kötü haber! Masadan kalktı...

Yeni sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ismi Alex Moreno, Patrick van Aanholt, Kurzawa ve Alioski gibi birçok isimle anılırken Mekedon oyuncudan kötü haber geldi.

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, sol bek için birçok isimle gündeme gelirken en ciddi aday bu bölgede Alioski idi.

Leeds United ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu, bir süredir sarı kırmızılılar ile görüşme halindeydi. İngiliz ekibinden yıllık 600 bin Euro kazanan Makedon futbolcu, gelen haberlere göre Galatasaray'dan son olarak yıllık 2.2 milyon avro istemişti.

A Spor'un haberine göre; uzun süreli sözleşme isteyen ve yüksek yıllık ücret konusunda ısrarcı olan Alioski cephesi, görüşmelerin uzaması nedeniyle masadan kalktı.

Galatasaray'ın diğer sol bek adaylarıyla görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

1 NUMARA VAN AANHOLT

İstediği isimler arasında bir numaralı sırada hem maliyeti hem de tecrübesi ile Van Aanholt yer alırken Fatih Terim’in onayı halinde bu transfer gerçekleşecek.

Bonservisi elinde olan Alioski’nin 3 yıllık maliyetinin Van Aanholt’a göre 2 milyon Euro’ya yakın daha fazla olduğu öğrenildi.