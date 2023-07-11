Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sekizinci forveti Umut Nayir oldu

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sezonun tamamlanmasıyla birlikte adı kulüple anılmaya başlanan Umut Nayir’i de kadrosuna kattı. Özellikle kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor’da geride kalan sezon başarılı bir çıkışa imza atan Umut Nayir 17 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Sarı laciertliler bonservisi Eyüpspor’da olan tecrübeli futbolcu konusunda kulübü ile anlaşmaya varırken Umut’un da gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin kadrosundaki forvet sayısı 8’e çıktı.

REKABET KIZIŞACAK

Kanarya’da takımın 9. golcü oyuncusu Tiago Çukur, Beveren’e kiralanırken Umut’un sarı lacivertlilerde rekabete gireceği diğer golcüler; Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Serdar Dursun, Joshua King, Samatta, Barış Sungur.

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Umut Nayir, Ümraniye formasıyla 2022-23’te ligde 17 gol atarken kariyer rekoru kırdı. 30 yaşındaki milli oyuncu daha önce 2021-22’de Giresunspor forması giyerken Süper Lig’de en skorer sezonunu yaşamış maksimum 7 gol atabilmişti.