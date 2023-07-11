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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sekizinci forveti Umut Nayir oldu

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#Transfer#Fenerbahçe#Umut Nayir
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçenin sekizinci forveti Umut Nayir oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu için kulübü Eyüpspor ile anlaştı. İsmail Kartal’ın forvette birçok alternatifi bulunurken milli futbolcu, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Serdar Dursun, Joshua King, Mbwana Samatta, Barış Sungur ile forma rekabetine girecek.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sezonun tamamlanmasıyla birlikte adı kulüple anılmaya başlanan Umut Nayir’i de kadrosuna kattı. Özellikle kiralık olarak forma giydiği Ümraniyespor’da geride kalan sezon başarılı bir çıkışa imza atan Umut Nayir 17 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Sarı laciertliler bonservisi Eyüpspor’da olan tecrübeli futbolcu konusunda kulübü ile anlaşmaya varırken Umut’un da gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin kadrosundaki forvet sayısı 8’e çıktı.

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REKABET KIZIŞACAK

Kanarya’da takımın 9. golcü oyuncusu Tiago Çukur, Beveren’e kiralanırken Umut’un sarı lacivertlilerde rekabete gireceği diğer golcüler; Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro, Serdar Dursun, Joshua King, Samatta, Barış Sungur.

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Umut Nayir, Ümraniye formasıyla 2022-23’te ligde 17 gol atarken kariyer rekoru kırdı. 30 yaşındaki milli oyuncu daha önce 2021-22’de Giresunspor forması giyerken Süper Lig’de en skorer sezonunu yaşamış maksimum 7 gol atabilmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Umut Nayir

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