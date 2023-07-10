Son dakika: Arda Güler şaşkınlığı sürüyor! Real Madrid'in Barcelona'ya tarihi çalımı sonrası açıklama

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Sarı lacivertlilerde geçen sezon ortaya koyduğu oyunla Avrupa'nın köklü ekiplerinin radarına giren Arda Güler için birçok resmi teklif gelirken LaLiga devleri Real Madrid ile Barcelona arasında transfer savaşı yaşandı.

TRANSFERDE EL CLASICO HEYECANI

Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Sevilla gibi Avrupa'nın önde gelen takımları Arda Güler için net temaslar kurarken transferde El Clasico heyecanı yaşandı.

DECO İSTANBUL'A KAMP KURDU

Uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşan Katalan devi Barcelona, Arda Güler için şartları zorlarken Sportif Direktörü Deco'yu İstanbul'a yollayarak hem resmi teklifini iletti hem de oyuncuyu ikna etmeye çabaladı.

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Barça'nın "Bizimle sözleşme yap, bir sezon Fenerbahçe’de kaldıktan sonra gel" şeklindeki teklifi milli yıldızı iknaya yetmezken Fenerbahçe'nin "1 yıl daha kal" isteği kabul görmedi.

MADRID DEVREYE GİRDİ, İŞLER DEĞİŞTİ

Barcelona'nın Deco ile iknaya uğraştığı Arda Güler için Real Madrid de devreye girerken kısa süre içerisinde transferin yönü değişti.

ANCELOTTI BİZZAT ARADI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i bizzat araması ve kiralık olarak gönderilmeyeceğinin sözünü vermesinin ardından genç yıldızın kararı netleşti.

REKOR transfer

Seçimini Real Madrid'den yana kullanan ve eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler, Fenerbahçe'ye de bonuslarla birlikte 30 milyon Euro kazandırdı.

Arda Güler'i Barcelona'nın elinden kaparak büyük bir transfere imza atan Real Madrid, ezeli rakibine büyük çalım atarken transferin yankıları sürüyor.

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Futbol Direktörü Mateu Alemany ile bir öğle yemeğinde bir araya geldi.

ARDA GÜLER ŞAŞKINLIĞI

Restorant çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sportif Direktörü Deco, Barcelona'nın teklifine rağmen Real Madrid'i seçen Arda Güler hakkında da yorum yaptı.

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Arda Güler'in seçimini neyin değiştirdiğine yönelik gelen soruyu yanıtlayan Deco, "Arda Güler transferinde ne mi oldu? Bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum onun için ne değişti bilmiyorum" ifadelerini kullandı.