Son Dakika: Real Madrid'de Arda Güler'e transfer müjdesi! Kylian Mbappe için satış kararı...

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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Madrid ekibine 6 yıllık imza atan Arda'nın, forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken kiralanma ihtimali kaybolmuştu.

'BİR YERE GİTMEM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Arda Güler, sezonu kiralık geçirme ihtimali için basın toplantısında "Birçok önemli oyuncumuz var. Rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Madrid burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Bir yere gitmemiz söz konusu olmadığı söylendi. Burada kalıp oynamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ORTA SAHA ROTASYONU KALABALIK

Ancak bu açıklamalara karşın Real Madrid'in orta sahasında Tchouameni, Toni Kroos, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham ve Ceballos gibi isimlerin yer alması Arda Güler'in sahada bulunacağı dakika konusunda soru işaretlerini ortaya çıkarmıştı.

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MBAPPE HAREKATI, ARDA GÜLER'E YARAYACAK

Real Madri'in gündeme bir kez daha Kylian Mbappe'yi almasıyla birlikte Arda Güler gün doğdu.

İspanyol devi, Fransız yıldızı renklerine bağlamak PSG'ye dudak uçuklatan bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

PSG, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Mbappe'yi bedavaya bırakmamak için Fransız yıldızı bu yaz elinden çıkarmak istiyor.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; PSG, Fransız yıldız için yaklaşık 190 milyon euroyu kabul edecek.

REAL MADRID KAYNAK YARATACAK

Real Madrid'in bu paranın bir kısımını satıştan çıkaracağı belirtildi. İngiltere'den Daily Express'te yer alan haberde; Arsenal ve Liverpool'un, Valverde ile Aurelien Tchouameni ile ilgilendiği bilgisi verildi.

ARDA GÜLER'İN BİR RAKİBİ AYRILACAK

Real Madrid'in, bu oyunculardan birini satarak 100 milyon euro kazanarak MBAPPE'ye kaynak yaratacağı ileri sürüldü. Bu operasyonun gerçekleşmesi halinde de Arda Güler'in rakiplerinden biri takımdan eksilmiş olacak.

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