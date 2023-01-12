Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Haji Wright hamlesi! Galatasaray da istiyor...

Haberin Devamı

Ara transferin ilk imzasını 3.7 milyon euro karşılığında Samet Akaydin'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet transferi için de harekete geçti.

Vincent Aboubakar ile ilgilendiği bilinen Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Haji Wright için Antalyaspor ile ilk resmi görüşmeyi yaptı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Kadrosuna bir forvet daha almak isteyen Galatasaray da Haji Wright ile ilgileniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Antalyaspor başkanı Aziz Çetin ile bugün bir görüşme yaptığı biliniyor.