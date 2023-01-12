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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Haji Wright hamlesi! Galatasaray da istiyor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeden Haji Wright hamlesi Galatasaray da istiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:15

Ara transferde ilk hamlesini Samet Akaydin ile yapan Fenerbahçe, forvet transferi için Galatasaray'ın da ilgilendiği Haji Wright için harekete geçti.

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Ara transferin ilk imzasını 3.7 milyon euro karşılığında Samet Akaydin'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, forvet transferi için de harekete geçti.

Vincent Aboubakar ile ilgilendiği bilinen Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Haji Wright için Antalyaspor ile ilk resmi görüşmeyi yaptı.

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GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Kadrosuna bir forvet daha almak isteyen Galatasaray da Haji Wright ile ilgileniyor. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un Antalyaspor başkanı Aziz Çetin ile bugün bir görüşme yaptığı biliniyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Haji Wright

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