Son Dakika: Uğur Çiftçi adım adım Galatasaray'a! Rıza Çalımbay açıkladı...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Uğur Çiftçi hakkında kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve netleşen bir durum olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Uğur Çiftçi için Galatasaray'la görüştük ancak netleşen bir durum yok. Emre Taşdemir'i talep ettik. Galatasaray'dan ayrıca bu transferden bağımsız olarak Yusuf Demir'i de kiralık olarak istedik." dedi.

"GALATASARAY'LA %90 ANLAŞTIK"

Aynı zamanda Ajansspor'a da konuşan ve transferin %90 oranın bittiğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Öte yandan Uğur Çiftçi, Demir Grup Sivasspor'un Yukatel Kayserispor kafilesinde yer aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray'ın 30 yaşındaki deneyimli futbolcu için Demir Grup Sivasspor'a 600 bin euro ödeyeceği ve Emre Taşdemir'in bonservisini vereceği öne sürüldü. Yusuf Demir'in ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivas temsilcisine gideceği iddia edildi.

Uğur Çiftçi bu sezon Demir Grup Sivasspor'da 22 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.