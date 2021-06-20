Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de sürpriz Dzeko gelişmesi! Teklif yapıldığı iddia edilmişti ancak...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin forvet transferi için bir numaralı hedefi olduğu iddia edilen Edin Dzeko için İtalyan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin, Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak forvetle görüşmeler yaptığının öne sürülmesinin ardından İtalya'nın dev ekiplerinin de Dzeko'nun peşine düştüğü ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Dzeko'nun Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmadığı ve 35 yaşındaki forvetle Milan ve Juventus'un ilgilendiği belirtildi. Boşnak golcünün Roma ile sözleşmesini feshederek başkent ekibini 7.5 milyon euro maaştan kurtaracağı ve bedelsiz olarak bu iki dev ekipten birine gideceği kaydedildi.

Milan'ın Giroud'yu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ancak bu transferin gerçekleşmemesi halinde Dzeko'ya hatırı sayılır bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Roma ile 38 maça çıkan Edin Dzeko, 13 gol atıp 5 de asist yaptı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...