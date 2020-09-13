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Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:24 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen açıkladı

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından Wolfsburg'dan yeni transferi Marcel Tisserand'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Transfer döneminin en hızlı ekibi Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli ekip Marcel Tisserand'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada"Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Marcel Tisserandı resmen açıkladı

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