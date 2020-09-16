Son Dakika Transfer Haberi | Cengiz Ünder Leicester City'de!

Spor Arena Dış Haber | İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Roma ve Leicester Cty'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığını duyurdu.

Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon Euro kazanacak.

Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

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