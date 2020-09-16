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Haber Giriş: 16.09.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Cengiz Ünder Leicester City'de!

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Son Dakika Transfer Haberi | Cengiz Ünder Leicester City'de!
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Roma ve A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.

Spor Arena Dış Haber | İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Roma ve Leicester Cty'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığını duyurdu.

Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon Euro kazanacak.

Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

 
 
 
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🧿 #LeicesterCity, #CengizÜnder'i zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. — Yakıştı mı? ( 📝 Sky Sports)

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

Son Dakika Transfer Haberi | Cengiz Ünder Leicester Cityde

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