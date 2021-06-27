Son Dakika Galatasaray transfer haberi: Brezilyalı yıldız Paulinho adım adım Galatasaray'a! Hedefte PSV maçı var

Orta sahaya takviye için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Brezilyalı yıldız Paulinho'nun transferini bitirmek üzere. Şu an boşta olan 32 yaşındaki futbolcuyla el sıkışan sarı-Kırmızılılar, resmi imzaların bu hafta atılmasını bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, devre arasından beri gündemden düşmeyen Paulinho transferinde mutlu sona çok yakın.

Çin'deki vize sorunu nedeniyle sözleşmesini fesheden ve şu an boşta olan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın gönderdiği temsilcilerle el sıkıştığı ve resmi anlaşmanın artık çok yakın olduğu belirtiliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fatih Terim'in yeni orta saha kurgusunda çok önemli bir yere sahip olan 32 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'ye getirilerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BARÇA VE TOTTENHAM'DA OYNADI

Daha önce Barcelona ve Tottenham gibi devlerde de top koşturan Paulinho için, şu ana kadar toplamda tam 126 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

PSV MAÇLARINA YETİŞEBİLİR

Vize problemi nedeniyle 2021 yılı boyunca forma giyemeyen Sambacı'nın, fizik ve kondisyon açığını kapatması halinde, 21 ve 28 Temmuz tarihlerindeki PSV Eindhoven maçlarına yetişebileceği bildirildi.

TERİM KADRODA GÖRMEYİ ÇOK İSTİYOR

Orta sahada agresif özellikleriyle dikkat çeken Paulinho, oyunun iki yönünde de etkili bir isim.

Görev verilmesi halinde hem ön libero hem de 8 numarada oyun kurucu olarak başarılı performanslar ortaya koyan deneyimli yıldız, 56 kez Brezilya Milli Takımı için ter dökerken 13 gol atmayı başardı.

Orta alandaki skorer kimliği nedeniyle de Paulinho, Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında geliyor.

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