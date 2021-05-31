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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan genç kaleci Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan teklifler gelirken, Fransa'nın Nice takımı resmi teklifini yaptı.

Nice Ersin için Beşiktaş'a 7 milyon euro önerirken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep etti. Beşiktaş, Ersin'in transfer olması halinde ise alternatifini yine Süper Lig'de buldu.

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Haber Global'in haberine göre; Ersin, Nice'e transfer olursa Beşiktaş yönetimi, milli kaleci Mert Günok'u kadroya dahil edecek. Son dönemde Medipol Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Mert Günok da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

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Özellikle oyun kurma becerisiyle öne çıkan ve ayaklarını çok iyi kullanan 32 yaşındaki tecrübeli kaleci için Teknik Direktör Sergen Yalçın da olumlu rapor verdi.

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Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun yerine Mert Günok

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