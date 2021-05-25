Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Ersin Destanoğlu itirafı! "Teklifler geldiği doğru"

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, TRT Spor'a siyah-beyazlı kulübün transfer çalışmalarına dair bilgi verdi.

İşte Kocadağ'ın açıklamaları;

Hocamızla sözleşme anlamında henüz görüşme yapmadık, kendisi tatilde. 2-3 gündür yönetim kurulu var, kulüp işlerini bitirdikten sonra haftaya görüşme yaparız ve işi karara bağlarız.

"ERSİNE TEKLİF GELDİĞİ DOĞRU"

Beşiktaş'ın bu sene kadrosundaki oyuncuların hepsi değerine değer kattı. Türkiye Ligi'nin en başarılı, en iyi top oynayan takımı. Ümit vadeden oyuncularımız var, teklifler olduğu doğru. Bu teklifleri konuşacağız, istediğimiz şartlarda olursa değerini bulmuş oyuncularımızın hepsinin değerini karşılaması anlamında karar alırız. Rakamsal anlamda bir şey söylemek doğru olmaz, tekliflere göre kafamızda rakamlar var. Ersin olur, Rıdvan olur, oyuncularımızın hepsi değerli.

"ROSIER VE GHEZZAL İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

Başkanımız ve ben hem Rosier'le hem de Ghezzal'la konuştuk. İkisi de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu formayı seyircilerin önünde giyme hedefleri var. Boş tribünlerde hissedemediler, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefleri var. Bu isteği, arzuyu memnuniyetle karşılıyoruz, şartları onlar için zorlayacağız.

"LENS VE BOYD'UN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

Douglas zaten kadroda düşünülmedi. Ben bakacağız dersem, boşuna gündemi meşgul ederim. Lens de kiraya verildi. Teknik ekibimizden ayrıca bir talep gelmezse değerlendireceğimiz oyuncular, kontratları devam ediyor. Boyd iyi bir sezon geçirdi, kadroda düşünülüyorsa bizimle olur, düşünülmüyorsa değerlendiririz.