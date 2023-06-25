Son dakika transfer haberi: Beşiktaş; Amartey, Lyanco ve Tormena için temasta

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Başkan Ahmet Nur Çebi, İngiltere’den birçok kulübün talip olduğu Saiss’i göndermek istemediğini bizzat açıklasa da olası bir ayrılık ihtimaline karşılık stoper arayışları hummalı bir şekilde sürüyor. Siyah beyazlı kulübün gündeminde şu an öne çıkan 3 isim var:

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SERBEST VE TALiBi ÇOK

DANiEL AMARTEY: Leicester City ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoper Kartal’ın öncelikli tercihi. Ancak bonservisinin elinde olması Ganalı futbolcuya olan ilgiyi artırırken Beşiktaş’ın işi hiç de kolay değil.

5 MiLYON EURO iSTENiYOR

ViTOR TORMENA: 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Braga 5 milyon Euro isterken siyah beyazlılar maksimum 2.5 milyon Euro öneriyor. Ancak yönetimin rakamı artırma ihtimali çok düşük.

ÖNCELiKLi HEDEF KiRALAMAK

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Lyanco: 2021’de 7.5 milyon Euro’ya geldiği Southampton’ın küme düşmesi sonrası kalma ihtimali az. Brezilyalı oyuncunun 2 yıllık kontratı daha bulunuyor. Redmond’da sağlanan sıcak ilişkiler sayesinde kiralık olarak alınabilir. Bu arada yine kulüpte adı geçen Atletico Madrid’li Kondogbia ise 6 milyon Euro bonservisle Marsilya’lı oldu.