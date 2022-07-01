Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Trabzonspor Trezeguet ile anlaştı! Maaşı...

#Transfer#Trezeguet#Trabzonspor
Son dakika: Trabzonspor Trezeguet ile anlaştı Maaşı...

Abdullah Avcı'nın 1 numaralı kanat hedefi olan Trezeguet için yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. 27 yaşındaki yıldız, teklif edilen tavan ücreti kabul ederken, kulübü Aston Villa ile de anlaşıldı. Kısa süre içinde KAP açıklaması yapılacak.

Haberin Devamı

Trabzonspor Mahmoud Trezeguet'yi ve kulübü Aston Villa'yı ikna etti. Fanatik'in haberine göre kıran kırana pazarlıklarda 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla 2.2 milyon Euro yıllık ücrete çıkan Fırtına, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Aston Villa ile bonservis pazarlıkları hızlandı. Her ne kadar İngiliz basını yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bedelle tarafların anlaşacağını yazsa da kulübe yakın kaynaklar rakamın daha düşük olduğunu belirtiyor. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde son pürüzler çözülürken, prensipte anlaşmaya varıldı.

KAP açıklaması yolda

Karadeniz ekibi, kısa zaman içinde KAP açıklaması yapacak ve yıldız futbolcu takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Cenk Tosun, Beşiktaşa geri dönüyorSon Dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor!Haberi görüntüle

Şimdi sıra stoperde

Nwakaeme sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi olan Trezeguet kadroya katılırken, şimdi gözler stopere yapılacak transfere çevrildi.

Haberin Devamı

İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı. Bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştirmiş olacak.

Kale için Berke Özer iddiası

Erce Kardeşler’le yolları ayıracak olan Trabzonspor , kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleniyor. Uğurcan Çakır’ın arkasına daha önce İrfan Can Eğribayat, Nurullah Aslan gibi isimler gündeme gelirken, son olarak Berke Özer ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trezeguet#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret
Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret
Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık