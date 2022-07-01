Son dakika: Trabzonspor Trezeguet ile anlaştı! Maaşı...

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Trabzonspor Mahmoud Trezeguet'yi ve kulübü Aston Villa'yı ikna etti. Fanatik'in haberine göre kıran kırana pazarlıklarda 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla 2.2 milyon Euro yıllık ücrete çıkan Fırtına, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Aston Villa ile bonservis pazarlıkları hızlandı. Her ne kadar İngiliz basını yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bedelle tarafların anlaşacağını yazsa da kulübe yakın kaynaklar rakamın daha düşük olduğunu belirtiyor. Trabzonspor ile Aston Villa arasındaki görüşmelerde son pürüzler çözülürken, prensipte anlaşmaya varıldı.

KAP açıklaması yolda

Karadeniz ekibi, kısa zaman içinde KAP açıklaması yapacak ve yıldız futbolcu takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Şimdi sıra stoperde

Nwakaeme sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi olan Trezeguet kadroya katılırken, şimdi gözler stopere yapılacak transfere çevrildi.

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İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı. Bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştirmiş olacak.

Kale için Berke Özer iddiası

Erce Kardeşler’le yolları ayıracak olan Trabzonspor , kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleniyor. Uğurcan Çakır’ın arkasına daha önce İrfan Can Eğribayat, Nurullah Aslan gibi isimler gündeme gelirken, son olarak Berke Özer ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor.