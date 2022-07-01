Son Dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor!

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Beşiktaş ile eski golcüsü Cenk Tosun’un yeniden siyah beyazlı formayı giymesi için yapılan görüşmelerde mutlu sona yaklaşıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni sezonun ilk idmanın yapıldığı pazartesi günü tecrübeli futbolcu ile ilgili olarak “Cenk için kapımız her zaman açık.

'AMA'LAR GİDERİLDİ

Her zaman için çözebileceğimiz bir konu olarak gözüküyor. Kendisi de istekli ama her şeyin bir ‘aması’ var” derken yapılan görüşmelerde tarafların orta yolu bulduğu öğrenildi.

Serbest durumda olan 31 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Beşiktaş’ın Cenk ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. ·

Beşiktaş'ın 2014-15 sezonu öncesinde Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2018’in devre arasında 22 milyon Euro bonservisle Everton’a transfer oldu.

81 GOLE KATKI

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2020-21’in 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş’a gelen Cenk sakatlığı nedeniyle ligde sadece 3 maç oynarken sezon sonu Everton’a geri dönmüştü. Beşiktaş’ta çıktığı 145 resmi maçta 67 kez ağları havalandıran Cenk yaptığı 14 asistle 81 gole direkt katkı vermeyi başardı.