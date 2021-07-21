Son Dakika: Trabzonspor transferde sessiz ve derinden! Sol beke 3 yabancı, 1 yerli aday

İbrahim ALİOĞLU / DHA - Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadro oluşumuna en erken başlayan takım olan Trabzonspor, sol bek dışında transferi tamamladı. Sağ beki Roma’dan Bruno Peres, orta sahayı Göteborg’dan Marek Hamsik, sol kanadı Parma’dan Gervinho ve santrforu da Kasımpaşa’dan Fode Koita ile takviye eden bordo mavili takımın yeni sezondaki 11’i büyük ölçüde netleşmiş durumda... Avrupa’dan teklifler alan Uğurcan, kalması durumunda hem kalenin hem dek kaptanlık pazubendinin sahibi olacak. Sağ bekte Peres, stoperde Hugo ve Edgar’ın yerleri garanti gibi.

Berat ve Hamsik bir adım önde

Şu an için kadrodaki en zayıf yer olarak görünen sol beke takviye yapacak olan Trabzonspor’da genç oyuncu Faruk Can ve Trondsen bu mevkinin alternatif isimleri. Orta sahanın ortasında Berat ve Hamsik forma savaşında bir adım önde. Nwakaeme, Bakasetas ve Gervinho, forvet arkasındaki 3’lü olarak görülse de, yabancı kuralı nedeniyle Abdülkadir Ömür de formayı alabilir. Forvette Koita’nın performansı teknik ekibi mutlu ederken, Djaniny ve Ekuban’ın da kadroda yer alması, bu bölgeye alınması düşünülen Sörloth’un transferi için zaman sağlıyor.

Sol beke 3 yabancı, 1 yerli aday

Trabzonspor’un transfer listesindeki sol bek adayları arasında bulunan İsmail Köybaşı, bordo mavililerden haber bekliyor. Nimes’te forma giyen Norveçli Birger Meling ve Juventuslu Gianluca Frabotta, gündemdeki diğer isimler. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski’nin transferi ise yüksek maliyeti nedeniyle düşük ihtimal olarak görünüyor.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...