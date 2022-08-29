Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçına damga vuran pozisyonlar! Penaltı mı, devam mı? Fırat Aydınus noktayı koydu...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig dördüncü hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı ancak yaşanan iki penaltı pozisyonu geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Galatasaray'ın kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı arka direkte yükselerek kafa vurdu. 27 yaşındaki stoperin vuruşu, Trabzonspor forması giyen Larsen'e çarptı. Sarı kırmızılılar, bu pozisyonda Danimarkalı futbolcunun topa elle müdahele ettiğini savunarak penaltı bekledi.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor Haberi görüntüle

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

25 DAKİKA SONRA TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Haberin Devamı

Maçın 87. dakikasında ise bu kez Trabzonspor cephesi penaltı itirazlarında bulundu. Trezeguet'in sol çaprazdan ceza sahası içine kesmek istediği top, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'e çarptı. Bordo mavili futbolcular, 21 yaşındaki oyuncunun topa elle müdahele ettiğini savunarak penaltı bekledi.

Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık, her iki pozisyonda da beyaz noktayı göstermedi. Hürriyet Gazetesi yazarı Fırat Aydınus, Ali Palabıyık'un bu iki pozisyondaki devam kararlarını masaya yatırdı.

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

FIRAT AYDINUS TARTIŞMALI KARARLARI DEĞERLENDİRDİ

ALi PALABIYIK ÇOK ZOR MAÇTAN ALNININ AKIYLA ÇIKMAYI BiLDi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) risk aldı ve duaları kabul oldu. Yapay zeka; ne verirsen eline, o gelir seninle. 2015’ten bu yana FIFA hakemi olan Ali Palabıyık, geçen sene 7 maç yönetti. 8 Mart darbesini yaşadı.

“MHK bu maç öncesinde ne kadar mental destekte bulundu?” sorusunun cevabı çok önemli.

Ali Palabıyık 2-3 sene önce bu maça atansa belki sıkıntı olmazdı ama bu yaşananlardan sonra onun için de çok zordu bu maça çıkmak.

STRESi YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Haberin Devamı

Rahat başlamış imajı verse de stresi okunabiliyordu. İlk 15 dakikadan sonra ölü toprağını üzerinden attı.

Ufak tefek sonuca tesir etmeyen hataları olsa da Ali Palabıyık için çok başarılı maç yönetti diyebilirim. Kartları genelde doğruydu.

Yunus Akgün’e ikinci sarı kart gerekmezdi. Ceza sahası içerisinde sarı kırmızılıların penaltı beklediği 61.50’deki Larsen pozisyonunda ve 86.45’te Boey’un eline gelen topta devam kararları doğruydu.