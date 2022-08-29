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Son Dakika: İsmail Kartal Süper Lig'e dönüyor

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#İsmail Kartal#Süper Lig#Ankaragücü
Son Dakika: İsmail Kartal Süper Lige dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 08:19

Süper Lig'in deneyimli çalıştırıcılarından birisi olan İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli ekibin başında sezonun ortasında geçen Kartal, aldığı seri galibiyetlerle takımı üst sıralara taşımış ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yola devam etmedi. Boşta kalan Kartal, henüz bir takımla anlaşma sağlamazken yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ankaragücü yönetimi, yaptığı açıklama ile Dalcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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AKILLARDAKİ TEK İSİM İSMAİL KARTAL

Sabah'ın haberine göre; teknik direktörsüz kalan MKE Ankaragücü'nde taraftarların aklındaki tek isim İsmail Kartal.

Daha önce Haziran 2017-Aralık 2018 arasında Başkent ekibini çalıştıran ve çıktığı 53 maçta 1.62 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, başarılı performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Taraftarlar sosyal medyadan İsmail Kartal ismini sürekli olarak paylaşırken, hocanın geri dönmesi için kampanya başlattılar.

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Ankaragücü'nün zorlu fikstürde yabancı bir teknik adam getirmenin işleri daha da zorlaştıracağını düşünen yönetimin, takımı bilen ve ligin başarılı isimlerinden biri olan İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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#İsmail Kartal#Süper Lig#Ankaragücü

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