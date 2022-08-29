Son Dakika: Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası fatura onlara kesildi! 42 yıl sonra bir ilk... "Yine yokları oynadı, sabır tükeniyor"

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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Dries Mertens ile net fırsattan yararlanamazken devreye golsüz girildi. İkinci devrede ise iki takım da aradığı golü bulamadı ve sahadan birer puanla ayrıldılar.

42 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde ilk dört maçlık süreçler itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşıyor. Sarı kırmızılılar daha önce 1979-80 sezonunun ilk 4 haftasında 2 gol atmıştı.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde en az iki kez konuk ettiği Süper Lig takımları arasında iç saha galibiyeti alamadığı tek rakibi Galatasaray oldu. Öte yandan Okan Buruk'un Süper Lig kariyerinde deplasmanda mağlup edemediği teknik direktörler arasında en fazla konuk olduğu rakibi Abdullah Avcı olarak öne çıkıyor.

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10 YIL SONRA YİNE SESSİZ

Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi.

BARTRA İSTATİSTİKLERE DAMGA VURDU

Trabzonspor - Galatasaray maçında en fazla ikili mücadele kazanan, pas arası ve uzaklaştırma yapan oyuncu Marc Bartra oldu.

Topla buluşma: 65

Kazandığı ikili mücadele: 12

Pas arası: 5

Uzaklaştırma: 5

Sahipsiz top kazanma: 5

Top kapma: 4

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Banu Yelkovan, Trabzonspor ile Galatasaray'ın golsüz berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: SPOR TOTO FAUL LİGİ

Trabzon’da özellikle ilk 80 dakikası kör dövüşü şeklinde geçen bir maç izledik dün. Geçtiğimiz hafta Antalya’da saygı isteyen ve bir süredir tek planı Cornelius’a uzun vurmak olan Abdullah Avcı cephesinde yeni bir şey yok. Elbette Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas ve Visca’nın hepsinin eksik olması önemli bir mazeret. Ama bu futbolcuların hiçbirine hiçbir zaman sahip olmayan Adana Demir gibi, Kayseri gibi takımlar daha farklı oynuyorlar bu sezon.

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ÖNDEKi OYUNCULAR ÇOK KISAYDI

Galatasaray’da da sezonun ilk 360 dakikası Gomis’in şapkadan çıkardığı iki tavşan dışında golsüz ve son derece az sayıda pozisyonla tamamlanmış oldu. Zaten dünkü ön grup çok kısaydı, Torreira (166), Mertens (169), Yunus ve Kerem (173) ile topu havaya kaldırmanız anlamsız. Normal şartlarda böyle bir grubun üçüncü bölgede pas yapmasını ve örerek pozisyonlar üretmesini beklersiniz. Ancak Kerem ve Yunus topla neredeyse reklam panolarının önünde buluşuyorlar, merkeze hiç girmiyorlar ve Galatasaray hücumda hep kopuk bir fotoğraf veriyor.

TÜRKiYE’DE FUTBOL OYNANAMIYOR

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Dün iki şampiyonluk adayını karşı karşıya getiren ve 34 faule sahne olan maç, ülke futbolunun en büyük problemini bir kez daha hatırlattı: Türkiye’de futbol oynanmıyor. Oynanamıyor. Çünkü çok fazla faul yapılıyor, bu faullerin birçoğunda yere oturan zaman kazanıyor. Bazılarında itiraz seremonisi de ekleniyor beklemeye. Ve bu ülkede maalesef akışkan bir oyun izleyemiyoruz, “düdük arası futbol” izlemeye çalışıyoruz. Madem teknik adamlar bu durumdan şikayetçi değiller, TFF’nin radikal önlemler alması gerekiyor artık. Yoksa futbol elden gidiyor.

FUTBOL ELDEN GiDiYOR, BiTiYOR

TFF’nin kısa vadede alabileceği ilk önlem bence şu: Yerde kalıp kalkmayan, oyunun yeniden başlamasını geciktiren sporcu kenara gitmeye mecbur olacak. Kenara giden futbolcu da oyuna ancak bir sonraki düdükle girebilecek. Eğer bu “Spor Toto Faul Ligi”nin bu haliyle devam etmesine göz yumarsak, milli takımımızın C Ligi’nde, kulüplerimizin de Avrupa’da 21’inci basamakta olmasını düzeltemeyiz. Gençleri bu ligi izlemeye yönlendiremeyiz. Futbol göz göre göre elden gidiyor. Bitiyor futbol.

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FIRAT AYDINUS: HEM YENME ARZUSU HEM DE YENİLME KORKUSU İÇİNDEKİ İKİ TAKIMIN MAÇI

Kopenhag’a elenmeleri ve Antalyaspor karşısındaki farklı yenilgi, Trabzonspor’da gerilim müziğini çaldırmaya başlamıştı. G.Saray ise sonuç olarak yenilmedi ama oyun olarak taraftarın bamteline basmak üzere. Yenilerin kredisinden eksiltebileceği, bir şeyler götürebileceği bir maçtı. Hatta mağlubiyet durumunda hocalarının da sorgulanmaya başlayacağı maçtı. Trabzonspor’da en güvenilir isim Uğurcan’ın olmaması önemli eksikti.

SEFEROViC iÇiN SABIR TÜKENiYOR

G.Saray daha baskılı başladı. Seferovic ilk dakikalarda daha istekli gözüktü ancak onun için sabırlar gitgide tükenmekte. Trabzonspor’da Siopis ve Dorukhan ilk kez yan yana oynadı. Birlikte oynamama alışkanlıklarının olmaması handikap yarattı. Mertens bu boşlukları iyi değerlendirdi ancak klasına yakışmayacak bir gol kaçırdı. Trabzon’da Bardhi, G.Saray’da Mertens ilk 45’in göze çarpan isimlerdi. Yunus’un içeri girip Boey’un çizgiyi kullanmasından dolayı arkalarında bıraktığı alanları Trezeguet iyi kullandı. Trabzon kanatlardan böylece iki fırsat buldu. Akan oyunda ise Trabzon’un ortaları G.Saray savunmasında sorun teşkil etti.

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KEREM YiNE YOKLARI OYNADI

Takımların bir an önce sonuca gitme isteği takımların telaşlı oyununa neden oldu. Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün daha içeri girerek oynatılması, Van Anholt ile Boey’un çizgiyi kullanması adına daha etkili oldu fakat Kerem yine yokları oynadı. G.Saray geriden oyun kurarken bu görevi Muslera yapmalı. Çünkü savunmadaki dörtlüden çok daha iyi ayağını kullanıyor. İkinci yarıda özellikle Mertens fizik olarak düşüş yaşadı, tam anlamıyla hazır olmadığı gözüktü.

MERTENS SAVUNMADA DA iYiYDi

Yalnız dikkat çekici nokta, futbolseverlerin hücum oyuncusu olarak bildiği Mertens, bu maçta savunma yanıyla da çok takdiri hak etti. Ancak maçın geneli için Mertens adına handikap geniş alanda oynanan oyunun çabuk yorulmasına neden olması. İlk yarıda orta saha mücadelesi yoktu denilebilir, topu kapanın 3.bölgeye çok kolay geçiş yaptığı bir devre izledik. Ayrıca basit pas hataları çok oldu. Takımların oyun anlayışlarının benzerliği göze çarparken kanat hücumları ön plandaydı. Kalite yüksek değildi belki ama arzulu oyuncu grubu fazlaydı. Trabzonspor’da Trezeguet gibi Djaniny kanada açılmadığı için Cornelius rakip savunma arasında kayboldu.

OKAN HOCA CAMI ERKEN KIRDI

Trabzonspor’un ikinci yarıdaki değişikliklikleri farklılık yaratacağı beklenirken G.Saray yine baskılı başladı. İlk yarının bir kopyasını izledik desek yanlış olmaz. Bu kez Okan Hoca camı erken kırdı ve Gomis’i 65’te oyuna aldı. Orta saha mücadelesine dönen oyunda G.Saray adına Emre Akbaba ve Emre Kılınç hamlesi de Gomis ile birlikte olabilir miydi sorusu akıllardaydı. Gomis o dakikalarda oyuna girmeye pek alışık değildi belki ama sarı kırmızılılar adına gol heyecanı yaratan pozisyonlarda onun ismi vardı.

KALECi FABRiKASI TRABZON

Zaman zaman zevkli bir maçtı. Hem yenme arzusu, yenilmeme korkusu içinde oynayan iki takım seyrettik. 83’te yaptığı değişikliklerle Abdullah Avcı beraberliğe razı olduğunu gösterdi, yenilmemek ön plana geçti. Bu maçta Muhammed Taha, Trabzonspor’un kaleci fabrikası olduğunu kanıtladı. Şampiyonluk kupası sahibi iki teknik adamın maçında gol beklentisi değerlerinde sarı kırmızılılar 1.08’e 0.50 üstündü. Daha net pozisyonlara sahiptiler.

ALi PALABIYIK ÇOK ZOR MAÇTAN ALNININ AKIYLA ÇIKMAYI BiLDi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) risk aldı ve duaları kabul oldu. Yapay zeka; ne verirsen eline, o gelir seninle. 2015’ten bu yana FIFA hakemi olan Ali Palabıyık, geçen sene 7 maç yönetti. 8 Mart darbesini yaşadı.

“MHK bu maç öncesinde ne kadar mental destekte bulundu?” sorusunun cevabı çok önemli.

Ali Palabıyık 2-3 sene önce bu maça atansa belki sıkıntı olmazdı ama bu yaşananlardan sonra onun için de çok zordu bu maça çıkmak.

STRESi YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Rahat başlamış imajı verse de stresi okunabiliyordu. İlk 15 dakikadan sonra ölü toprağını üzerinden attı.

Ufak tefek sonuca tesir etmeyen hataları olsa da Ali Palabıyık için çok başarılı maç yönetti diyebilirim. Kartları genelde doğruydu.

Yunus Akgün’e ikinci sarı kart gerekmezdi. Ceza sahası içerisinde sarı kırmızılıların penaltı beklediği 61.50’deki Larsen pozisyonunda ve 86.45’te Boey’un eline gelen topta devam kararları doğruydu.

BANU YELKOVAN: GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAF GALATASARAY OLDU

Sezonun zorlu dönemeçlerinden birini geride bırakan Trabzonspor, seçme şansı olsa Galatasaray derbisini bu dönemde oynamayı tercih etmezdi kuşkusuz. Geride kalan son üç maçından hiç beklemediği sonuçlarla ayrılan bordo mavililer, biraz şanssızlık, biraz sakatlıklar, biraz performans eksikliği yüzünden bu durumda olsa da sonuçta hem Şampiyonlar Ligi’nden elendi hem de ligde Antalyaspor’a farklı yenilerek moral kaybetti. Kaybettiği sadece moral de değildi; Uğurcan, Bakasetas, Visca ve Hamsik gibi dört kilit oyuncusundan yoksun ve forvet hattında tek başına kala kala yorgun Cornelius’la geçen sene ezbere saydığımız ilk 11’inden oldukça farklı çıktı maça.

YORGUN VE MORALSiZ

Galatasaray, yorgun ve moralsiz rakibi karşısında, Mertens takviyeli ilk 11’iyle ve kazanma düşüncesiyle sahadaydı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kazanmak zorunda olduğu maçlarda zorlansa da, aldığı iki galibiyette oyunundan ziyade şans ve Gomis faktörüyle puanlara uzansa da, set oyununu daha tam oturtamamış ve geçen sezondaki gibi, kendinden zayıf rakiplere karşı oyun üstünlüğünü kuramasa da, sahip olmadığı tek şey zaman ve geçen sezondan sonra kimse ona bu toleransı göstermeyecek.

YUNUS ‘AL DA AT’ DEDi

Kaybetmeye iki tarafın da tahammülü olmayan maç işte bu ortamda ve beklenmeyen yüksek tempoda başladı. Özellikle ilk yarıda karşılıklı ataklarla geçen, maçın tamamında da golü aramaktan vazgeçmeyen iki takım arasında daha net pozisyonları kaçıran taraf Galatasaray’dı ve özellikle dakika 31’de kaçırması atmasından daha zor olan bir pozisyonda Mertens, Yunus Akgün’ün ‘al da at’ tadındaki pasını kaleciye hizalayınca öne geçme şansını kullanamamış oldu.

İki takımın da savunma zaaflarının diğer takım tarafından kullanılamadığı maçta, galibiyeti kaçıran taraf G.Saray oldu. Birer puan iki takımı da sevindirmese de rahatlattı.